Stinkende tennisster blijft gemoederen bezighouden: 'Hoe bedenk je dat?'

In de tenniswereld kijken weinig mensen meer op van een relletje, maar een incident bij het WTA-toernooi van Rouen deed toch de nodige wenkbrauwen fronsen. Harriet Dart beklaagde zich bij de umpire over de geur van haar tegenstander en dat zorgt voor verbazing bij ex-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog.

"Ik weet niet wat het met tennis is...", begint Van As als ze het onderwerp aansnijdt in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast. Hoog vult haar aan: "We hebben het bijna elke week over tennis dat er weer iets gebeurd is."

Toptennisster biedt excuses aan na deodorant-rel, 'slachtoffer' reageert ook via Instagram De 28-jarige Harriet Dart heeft haar excuses aangeboden voor een opmerking die ze dinsdag maakte tijdens haar nederlaag tegen de 21-jarige Française Lois Boisson. Dart verloor met 0-6, 3-6 en vroeg tijdens de wedstrijd aan de scheidsrechter of hij Boisson wilde vragen deodorant te gebruiken omdat ze 'vreselijk stonk'.

'Hoe kan dat?'

Het oog van de twee ex-hockeysters viel deze keer op het bizarre moment tussen Dart en haar tegenstander Lois Boisson. "Ze zei tegen de scheidsrechter: kun je haar vragen om deodorant te gebruiken, want ze ruikt vreselijk", vertelt Van As. Dat leidt tot verbazing bij Hoog: "Waar ruik je dit? Het is best wel een afstand dus dan stink je wel echt heel erg. Hoe kan dat? Het is toch raar dat je dat ruikt?"

Rafael Nadal openhartig over leven na fabuleuze tenniscarrière: 'Dat is de waarheid' Tijdens de uitreiking van de Laureus Awards in Madrid liet Rafael Nadal zich uit over zijn afscheid van het professionele tennis. De Spanjaard, die eind 2024 een punt zette achter zijn indrukwekkende loopbaan, vertelde hoe hij terugkijkt op dat besluit en hoe hij het leven na de topsport ervaart.

Boisson won de partij uiteindelijk met duidelijke cijfers (6-0, 6-3) en Van As denkt dat het ook een rol kan hebben gespeeld in de klaagzang van de Britse: "Misschien was Dart een beetje gefrustreerd, maar hoe bedenk je dan dat je dat tegen de scheids gaat zeggen?" "Ongelooflijk", vindt Hoog.

Complimenten voor reactie

De Franse speelster leek er uiteindelijk niet wakker van te liggen en reageerde heel ad rem op het incident volgens Van As: "Ze postte op haar Instagram een foto van een deootje met de vraag of Dove misschien open staat voor een samenwerking" Hoog vindt dat een compliment waard: "Wat mooi, dat is de enige manier."

'Bizarre’ actie van toptennisster Aryna Sabalenka zorgt voor grote verbazing: ‘Dat kan toch niet?’ Een opmerkelijk moment tijdens de halve finale van het WTA-toernooi in Stuttgart zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Toptennisster Aryna Sabalenka liet zich van haar opvallendste kant zien en dat blijft niet onbesproken. In de Sportnieuws.nl-podcast noemt voormalig tophockeyster Naomi van As het “zo’n rare situatie”.

Beluister de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. Deze week komt onder andere de Amstel Gold Race aan bod, blikken ze vooruit op de Marathon van Londen, en uiteraard kan Max Verstappen niet ontbreken. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: