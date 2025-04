Duidelijk advies voor topschaatsster Irene Schouten na breuk Team AH Zaanlander: ‘Ga dat lekker doen’

Topschaatsster Irene Schouten verbrak vorige week de samenwerking met haar ploeg AH Zaanlander. Meteen rijst de vraag: wat gaat Schouten nu doen? Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben daar wel een idee over.

In de Sportnieuws.nl-podcast luidt de stelling deze week: ‘Irene Schouten moet lekker een eigen ploeg beginnen.’ Van As hoeft er niet lang over na te denken: “Eens. Er is natuurlijk veel om te doen geweest. Zo stopte ze eind 2024 ineens met schaatsen. Toen bleek ze zwanger te zijn. Nu is bekend geworden dat ze en haar ploeg AH Zaanlander uit elkaar zijn. De vraag is nu: wat gaat ze nou doen?”

'Eigen schema bepalen'

Het antwoord lijkt voor Van As duidelijk: “Als ik haar was, zou ik gewoon lekker zelf een ploeg beginnen. Dan kan ze haar eigen tijd indelen, want ze heeft natuurlijk een kleintje thuis. Zo kan ze daar veel tijd mee doorbrengen en haar eigen schema bepalen.”

Hoog werpt nog een vraag op: “Zouden er niet gewoon al heel veel plannen op tafel liggen? Heeft ze niet al veel aandacht van de commerciële ploegen?”

Van As denkt van wel: “Dat zou best kunnen. Ik denk dat ze al veel gesprekken heeft gevoerd, en dat ze ook wel heeft nagedacht over het beginnen van een eigen ploeg. Daar denkt ze vast al langer over na.”

Duidelijk advies

Van As is duidelijk in haar advies: “Ga lekker zelf een ploeg beginnen. Ze houdt van het schaatsen en kan er geen afscheid van nemen. Ze stond na haar bevalling supersnel weer op het ijs. Dus ga dat lekker doen. Bouw een ploeg om je heen en ga het ijs weer op.”

