Oud-judoka Dennis van der Geest is nog steeds herstellende van een ingrijpende operatie. Hij kreeg afgelopen week een nieuwe heup. Hij voelt zich goed, maar spreekt zich ook uit over een ander ongemak: de 50-jarige heeft namelijk een blauwtje gelopen.

Van der Geest hoopt dat zijn klachten na de operatie zijn verholpen en dat hij weer helemaal soepel kan bewegen. Momenteel maakt hij de eerste stappen in zijn herstel. "5 dagen na mijn operatie en het gaat goed", schrijft hij op Instagram. "Dank je wel voor alle lieve berichten, dat is echt leuk om te lezen. Ik heb er ook ruim de tijd voor. Positief nieuws: Het voorzichtig lopen met één kruk gaat me goed af."

Blauwtje gelopen

Maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor de voormalig topatleet. "Iets minder goed nieuws: Ik heb een enorm blauwtje gelopen. Of vinden jullie dat het wel meevalt?", vraagt hij zijn volgers bij een video. In het filmpje bedankt hij hen nogmaals voor alle lieve berichten. "Ik hou jullie een beetje op de hoogte. Vandaag heb ik een goede dag. Eén dingetje is iets minder. Ik heb vandaag een blauwtje gelopen. Ik neem jullie even mee."

Hij draait zich vervolgens om en laat de achterkant van zijn rechterbeen aan de camera zien. Die is helemaal bont en blauw. "Is het te zien? Mijn hemel", zegt hij terwijl hij zijn hand voor zijn mond slaat.

Topsportcarrière

Van der Geest werd van 1995 tot 2004 telkens Nederlands kampioen in zijn gewichtsklasse. Van der Geest was actief in de klasse boven de 95 kilo. Hij beleefde de twee absolute hoogtepunten van zijn carrière in 2004 en in 2005. Tijdens de Olympische Spelen in Athene in 2004 werd de Haarlemmer derde en pakte hij een bronzen medaille. Vier jaar later werd hij echter in de eerste ronde al uitgeschakeld. In 2005 werd Van der Geest wereldkampioen judo in de open klasse door het WK in het Egyptische Caïro te winnen.