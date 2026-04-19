Voormalig topjudoka Dennis van der Geest hoeft niet te rekenen op warme zorg van het thuisfront nadat hij eerder deze week geopereerd werd aan zijn heup. De geboren Haarlemmer is niet te spreken over de 'thuishulp'. Op Instagram deelt hij een video waaruit blijkt dat zijn dochter niet staat te trappelen een kopje koffie voor haar vader te maken. 'De service is discutabel', grapt de oud-judoka.

Eerder deze week ging Van der Geest onder het mes. Hij kreeg een nieuwe heup. Op Instagram deelde hij 'een korte sfeerimpressie van het toegevoegde materiaal'. Met de nieuwe heup hoopt Van der Geest straks weer soepel en pijnloos te kunnen bewegen. Het herstel verloopt vooralsnog spoedig.

Zaterdag deelde de tv-presentator en voormalig judoka een update na zijn operatie met zijn volgers op Instagram. In een video was te zien dat Van der Geest buitenshuis van een trapje liep op krukken. '24 uur na de operatie op de terugweg! Met gierende banden', grapte hij over zijn lage looptempo. 'Gisteren om 9:15 geopereerd. Eén dag later loop ik al zo naar buiten. Ongelofelijk wat er tegenwoordig allemaal kan! Nu stapje voor stapje naar volledig herstel', liet hij weten in het bijschrift.

Thuishulp niet naar wens

Inmiddels is Van der Geest dus weer thuis, waar hij verder werkt aan zijn herstel. Hij hoeft er echter niet op te rekenen dat hij in de watten gelegd wordt door het thuisfront. In een nieuwe video die hij deelt op Instagram, laat Van der Geest zien hoe zijn dochter het laat afweten als hij haar vanuit zijn bed vraagt om hem een kop koffie te brengen.

"Deza, toon je eens een goede dochter en maak koffie voor je vader, hup!" spoort hij zijn dochter telefonisch vanuit zijn bed aan. Zijn dochter peinst er niet over de sommatie van haar vader op te volgen en verbreekt direct de verbinding, waarna Van der Geest moet lachen. "Nou, kom op", schreeuwt hij daarna vanuit zijn bed. In de tekst bij de video grapt hij 'Thuishulp ingeschakeld. Service discutabel'. In het onderschrift voegt hij toe: 'Net geopereerd maar de thuishulp laat nog te wensen over'.