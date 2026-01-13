Erben Wennemars is niet te stoppen. De voormalig topschaatser mag dan al lang gestopt zijn met zijn actieve carrière, momenteel leeft hij zich helemaal uit in een andere sport. Toch gaat dat niet altijd goed, zo blijkt uit beelden die zijn zoon deelde.

Wennemars was tijdens het weekend nog analist bij de EK afstanden, maar eenmaal thuis moest hij er weer aan geloven. Samen met zoon Niels en diens vriend deed hij een Hyrox-training. De jongste telg van de familie Wennemars is influencer en filmde heel het zooitje. Daarop was te zien hoe extreem diep de voormalig topschaatser ging.

Wennemars gaat op zijn plaat

Wennemars mag de 50 dan wel zijn gepasseerd, hij zoekt nog steeds zijn fysieke grenzen op. Dat begon met het lopen van marathons, inmiddels is hij helemaal verkocht aan Hyrox. Van zijn zoon heeft hij ook de bijnaam De Urbenator gekregen. Maar tijdens de laatste training had Wennemars een kleine inzinking.

Tijdens de Sandbag Lunges begaven zijn benen het. Wennamars viel dan ook de smurrie in die was blijven liggen na het winterse weer. 'Oude man', schrijft zijn zoon bij de video op Snapchat. Ook hoor je hem zeggen: "Die schoenen worden er ook niet frisser van." Toch zette de oud-topschaatser door en voltooide hij de training.

Wennemars neemt het op voor Hyrox

Onlangs was Wennemars te gast op de radio bij Erik Dijkstra. Daar probeerde de schaatskampioen de presentator ervan te overtuigen dat Hyrox een echte sport is. "Het gaat een hele grote sport worden," verdedigde Wennemars zijn nieuwe hobby.

"De samenleving vraagt om een sport waarmee wij ons kunnen identificeren. Het draagt ook bij aan gezonder worden. Een enorme massa kan hier aan meedoen. Er gaan zulk soort wedstrijden komen en het gaat en ongelooflijke topsport worden. Want je moet beestachtig fit zijn om dit te kunnen winnen."