Erben Wennemars is al decennialang verbonden aan schaatsen. Tegenwoordig is hij analist, nadat hij in 2010 afzwaaide als prof. Toch is hij op 50-jarige leeftijd enorm fit, met dank aan zijn nieuwe passie Hyrox. Niet iedereen vindt dat topsport, alleen tegen die kritiek verzet Wennemars zich.

Wennemars was te gast bij Bureau Sport, waar hij presentator Erik Dijkstra probeerde te overtuigen van zijn gelijk. "Het is zéker topsport", trapt Wennemars af. Hij vergelijkt het met Ironman, een organisator van triatlons. "Hyrox doet fitnessraces. Drie tot vier miljoen mensen in Nederland hebben een abonnement op een sportschool. Al die mensen gaan er heen voor Instagram of gekke klasjes. Maar er was geen sport voor een sportschool. Dit is eigenlijk de eerste echte sport voor een sportschool."

Vervolgens legt Wennemars uit hoe de fitnessrace er precies uitziet. Bij het opnoemen van 'sleetje duwen, sleetje trekken' begint Dijkstra keihard te lachen. "Hoor jij jezelf hier? Waar gaat het over man. Dat heeft toch niks met topsport te maken…", stelt hij.

Wennemars verdedigt Hyrox

Wennemars heeft geen boodschap aan het gelach van Dijkstra. Hij gaat stoïcijns verder met het oplepelen van de positieve dingen. "Het mooie ervan is: er zijn geen skills voor nodig. Het is eigenlijk de moderne variant van de tienkamp (atletiek, red.)", denkt Wennemars.

Dat gaat er bij Dijkstra al helemaal niet in. Wennemars: "Een tienkamp kan je alleen doen als je er ooit op jongen leeftijd mee in aanraking bent gekomen. Dat kunnen wij op achttienjarige leeftijd niet meer doen. Dat is zó niche, dat is maar voor een paar mensen weggelegd. Daarom is die sport ook een beetje dood", vindt hij.

Volgens Dijkstra is het juist de reden dat hij atletiek en de meerkamp kijkt. "Ik kijk naar iets waarvan ik denk: dat kan ik niet", klinkt het uit de mond van de presentator, die verwacht een Hyrox te kunnen voltooien. "Erben legt net uit dat iedereen dat kan. Sleetje duwen, sleetje trekken en tien kilometer lopen. Nou dikke prima, dat doe ik iedere dag." Hij gebruikt als voorbeeld dat hij iedere dag naar de supermarkt en daar een winkelwagen duwt en trekt.

'Je moet beestachtig fit zijn'

"Dat is wel wat jij nodig hebt om op een gezonde en fitte manier oud te worden", zegt Wennemars tegen Dijkstra. "Het heeft niks met sport te maken. Het zijn oefeningen", blijft Dijkstra bij zijn standpunt.

"Het heeft wél met sport te maken, het gaat een hele grote sport worden," verdedigt Wennemars zijn nieuwe verslaving nogmaals. "De samenleving vraagt om een sport waarmee wij ons kunnen identificeren. Het draagt ook bij aan gezonder worden. Een enorme massa kan hier aan meedoen. Er gaan zulk soort wedstrijden komen en het gaat en ongelooflijke topsport worden. Want je moet beestachtig fit zijn om dit te kunnen winnen."