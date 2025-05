Ex-topschaatser Erben Wennemars behandeld als 'kind van vijf': 'Hij moet het zelf maar uitzoeken'

Voormalig topschaatser Erben Wennemars heeft deze week even moeten schrikken toen hij de krant opensloeg. Zijn vrouw Renate schreef een column over zijn 'mannenziekte'. 'Hij heeft het zwaar'.

Renate Wennemars-Van der Zalm is een voormalig tv-presentator en heeft een tweewekelijkse column in De Stentor. Soms moet haar man het in die columns ontgelden. 'Mijn man heeft last van een hoestje', schrijft de 53-jarige Belgische. 'Een hele irritante. Met name ’s avonds en ’s nachts.'

Hoestdrank

Ze schrijft over de zogenaamde mannenziekte. Als mannen zich enigszins niet lekker voelen, is de wereld te klein. Het zorgt voor irritatie bij Renate. 'Wat hij wil, is aandacht en zorg, maar wat hij krijgt is mij op mijn onaardigst. Want waar ik bij de kinderen meteen zou komen aanrennen met hoestdrank, paracetamol, honing of wat het dan ook is om hun leed te verzachten, Erben moet het zelf maar uitzoeken.'

De vrouw van Wennemars noemt zichzelf zelfs een 'kreng' in haar column. Ze schrijft over de manier van hoesten van de ex-wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter. 'Ook wanneer hij tegenover me aan tafel zit. Dan hoest hij in het luchtledige – zomaar over de tafel heen - of in zijn hand. Zijn hand! Kinderen uit groep 1 weten inmiddels dat je hoest in je elleboog!'

'Een kind van vijf'

Ze geeft hem advies hoe wél te gedragen tijdens een hoestbui. 'Maar ik instrueer hem of het om een kind van 5 gaat. Geen idee waar die dynamiek vandaan komt. Hij blijft er gelaten onder.'

Toch blijft Wennemars doorgaan. Met hoesten, maar ook met sporten. 'Misschien zit mijn ergernis in zijn eeuwige drang om maar door te gaan. Misschien ligt daar een verantwoordelijkheid van mij om hem af te remmen. Maar op dit moment is hij buiten een Hyrox-training aan het doen. Heel apart.'

Hyrox

Wennemars was al gek van het rennen van marathons maar heeft een nieuwe passie gevonden: Hyrox. Dat is een fitness-wedstrijd die allerlei onderdelen uit de sportschool met elkaar mengt. Afgelopen jaar plaatste hij zich zelfs voor het WK in Chicago deze zomer.