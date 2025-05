Wereldkampioen Joep Wennemars drijft vader en schaatsicoon Erben tot het uiterste

Erben Wennemars behoorde begin deze eeuw bij de beste schaatsers ter wereld, maar ook na zijn carrière krijgt hij maar geen genoeg van sporten. De 49-jarige Wennemars sprong vrijdag weer eens op de racefiets om een rondje te rijden, maar werd daarbij tot het uiterste gedwongen door zoon Joep.

Wennemars is al vijftien jaar gestopt met professioneel schaatsen, maar dat betekent niet dat hij nu hele dagen op de bank ligt. Integendeel zelfs. De oud-topschaatser liep de afgelopen jaren met grote regelmaat marathons en heeft sinds kort een nieuwe uitdaging gevonden: Hyrox. Wennemars plaatste zich onlangs zelfs voor het WK en deed vorige week samen met zoon Niels mee aan een evenement in Thialf.

Afzien voor Erben achter Joep

De tweevoudig wereldkampioen sprint heeft natuurlijk ook een andere zoon die heel bekend is in de sportwereld: Joep, die in maart verrassend goud won op de 1000 meter tijdens de WK afstanden. De schaatser van Team Essent is inmiddels alweer volle bak in voorbereiding op het olympische seizoen en het voordeel een topfitte vader hebben, is dat ze samen kunnen trainen.

Joep stapte vrijdag namelijk op de racefiets om een rondje te rijden en zo zijn conditie op peil te houden. Dat deed hij samen met zijn vader. Uit beelden die de voormalig topschaatser op zijn Instagram deelde, blijkt echter dat het geen rustig ritje was. Wennemars senior filmt zichzelf terwijl zijn tong ver uit zijn mond hangt. "Afzien achter Joep", schrijft hij bij het filmpje.

Doorbraak

Wennemars junior brak bij de WK in maart door met zijn wereldtitel. De rijder van Team Essent versloeg op de kilometer verrassend Jordan Stolz en Jenning de Boo. Als beloning voor zijn sterke prestaties werd zijn contract verlengd tot en met 2028.

Olympische Winterspelen

Het grote doel van Wennemars zal zijn om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Milaan van volgend jaar. Hij zou daarmee in de voetsporen treden van zijn vader, die in 1998, 2002 en 2006 meedeed aan dat evenement.

Erben won bij zijn laatste deelname op de 1000 meter en de ploegenachtervolging een bronzen medaille. Joep zou zijn vader kunnen overtreffen door in Milaan zijn stunt van de WK afstanden eerder dit jaar te herhalen.