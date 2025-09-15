Irene Schouten heeft voor hartverwarmende beelden gezorgd nadat ze enkele dagen geleden in een openhartig interview vertelde over het zware medische traject van haar zoontje. De ex-topschaatsster plaatste op haar sociale media een vertederende video met de kleine Dirk.

Schouten was eerder dit jaar druk bezig om een eigen marathonploeg op te zetten na haar vertrek bij Team Albert Heijn Zaanlander, maar plotseling trok ze de stekker eruit. Dat kwam door de gezondheid van haar zoontje, die in december 2024 werd geboren. Schouten vertelde afgelopen weekend tegenover RTL Boulevard wat er precies aan de hand is.

"Er is bij hem een genetische mutatie ontdekt, waarbij hij niet beter wordt", vertelde ze. Haar zoontje Dirk heeft ontwikkelingsproblemen en een ernstige vorm van epilepsie. "Het is heel moeilijk om dat onder controle te krijgen. Het enige wat helpt is prednison." Dat is een zwaar medicijn dat ontstekingen en overgevoeligheidsreacties remt.

Vertederende beelden Schouten met zoontje Dirk

Het zijn voor Schouten en haar man Dirkjan dus geen makkelijke maanden, maar de topschaatsster zal waarschijnlijk maandag zelf wel voor een glimlach bij flink wat mensen hebben gezorgd. Dat kwam allemaal door een video die ze deelde op sociale media.

Schouten plaatste op haar Instagram een filmpje waarop ze met haar zoontje knuffelt. De kleine Dirk kijkt eerst nog wat verschrikt in de camera, maar focust zich daarna al snel op de warme knuffel die hij van zijn moeder krijgt. Schouten geniet zichtbaar van het moment met haar zoontje.

i Schouten met zoontje Dirk. © Instagram / Irene Schouten

Schouten zit niet bij de pakken neer

Hoewel het dus zware tijd zijn voor het gezin, gaan Schouten en haar man niet bij de pakken neerzetten. "We gaan er alles aan doen om hem zo goed mogelijk te krijgen", verzekerde Schouten in hetzelfde gesprek waarin ze de situatie uit de doeken deed. Ze vormt een "sterk team" met haar man Dirkjan. "We praten veel met elkaar. Ons zoontje is het belangrijkst voor ons, daar geven we alle aandacht aan. Ik kijk naar zijn ontwikkeling en elk stapje dat hij maakt is voor mij een overwinning."

Ondanks dat ze haar ambities voor een eigen marathonploeg moest parkeren, lanceerde Schouten met buurvrouw Susan Bakker het bedrijf RFRMR. Dat is gericht op reformer pilates, waarbij mensen pilates beoefenen op een apparaat (de reformer). Zaterdag opende ze haar tweede vestiging, in Volendam. Schaatsicoon Marianne Timmer was daar bij en kreeg een korte training van Schouten.