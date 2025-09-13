Het gaat voorspoedig met de zakelijke activiteiten van ex-topschaatsster Irene Schouten. Zaterdag werd een nieuwe vestiging van haar fitnessketen RFRMR geopend, te Volendam. En er was hoog bezoek.

Daarmee bedoelen we niet een camerateam van RTL Boulevard, dat ook een kijkje kwam nemen bij Schouten en haar keten van sportscholen waarin de methode reformer pilates wordt aangeboden. Een andere schaatsheldin was namelijk eveneens op de feestelijke aangelegenheid afgekomen: Marianne Timmer.

'Van coach naar leerling'

De voormalig topsprintster schrijft dit op Instagram over de hereniging: "Van coach naar leerling, de cirkel is rond! 19 jaar geleden coachte ik Irene Schouten, nu laat zij mij afzien bij Reform Pilates. Wie had dat gedacht? Binnenkort een openhartig interview met Irene in mijn podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. En spoiler alert: ik heb meer respect voor haar dan ooit. Stay tuned..."

Timmer gaat vanaf eind oktober wekelijks de gebeurtenissen in de schaatswereld belichten. Tijdens de Winterspelen in 2026 hoor je haar dagelijks met voor- en nabeschouwingen, interviews en verhalen die raken én vermaken.

Hardlopen

Nu Schouten is gestopt met schaatsen kan ze andere avonturen aangaan. Begin september deed Schouten op aanraden van haar partner Dirkjan Mak mee aan een hardloopwedstrijd: de Hemmerloop. Hardlopen als training deed ze wel, maar dit was haar eerste wedstrijd. Schouten, die eind 2024 moeder werd, reed begin 2025 nog wel een marathon op de schaats, maar lijkt vooralsnog haar ijzers even in het vet te laten.

"Deze jongen had mij ingeschreven voor mijn eerste loopje! Met gemiddeld één keer in de week lopen dacht ik eerst no way! Maar ach waarom niet. Dit smaakt naar meer", laat Schouten weten op Instagram. In de video laat ze zien hoe zich voorbereidt, namelijk met een sportdrankje, waarna ze haar startnummer 733 ophaalt. Schouten kwam uiteindelijk als 209e (22ste vrouw) over de streep en liet na tien kilometer een tijd noteren van 51 minuten en 29 seconden.

Bloemen

Donderdag keerde Schouten, die min of meer met schaatspensioen is en zich richt op haar fitnessketen RFRMR, weer terug naar haar oude liefde: de bloemenwereld. Ze bezocht Holex, een groothandel in bloemen. In juli sloten Holex en Schouten een overeenkomst. Ze zet zich in als een soort ambassadeur van het merk.