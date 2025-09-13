Voormalig topschaatsster Irene Schouten had plannen om een eigen marathonploeg te beginnen. Die gingen in de ijskast 'wegens de gezondheid van zoontje Dirk'. Een paar maanden later schetst Schouten hoe de situatie zit.

"Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100% in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken", verklaarde Schouten haar keuze om het project stop te zetten. De voormalig olympisch kampioene en haar man moesten vaak naar het ziekenhuis met de ambulance. Na anderhalve maand kwam aan het licht hoe ernstig de situatie is.

'We gaan er alles aan doen'

"Er is bij hem een genetische mutatie ontdekt, waarbij hij niet beter wordt", zegt Schouten in een openhartig interview met RTL Boulevard. Zoontje Dirk heeft ontwikkelingsproblemen en een ernstige vorm van epilepsie. "Het is heel moeilijk om dat onder controle te krijgen. Het enige wat helpt is prednison." Dat is een medicijn dat ontstekingen en overgevoeligheidsreacties remt.

Toch gaat het gezin niet bij de pakken neerzitten. "We gaan er alles aan doen om hem zo goed mogelijk te krijgen", verzekert Schouten, die een "sterk team" vormt met haar man Dirkjan. "We praten veel met elkaar. Het zoontje is belangrijk voor ons, daar geven we alle aandacht aan. Ik kijk naar zijn ontwikkeling en elk stapje dat hij maakt is voor mij een overwinning."

Lach van Dirk 'is alles'

Vooral de lach van zoon Dirk doet Schouten goed. Dat deed hij een tijdje niet. "Op het moment dat hij dat weer deed stonden mijn man en ik te springen. Als hij naar ons lacht, dat is alles", glundert ze.

RFRMR

Ondanks dat ze haar ambities voor een eigen marathonploeg moest parkeren, lanceerde Schouten met buurvrouw Susan Bakker het bedrijf RFRMR. Dat is gericht op reformer pilates, waarbij mensen pilates beoefenen op een apparaat (de reformer). Zaterdag opende ze haar tweede vestiging, in Volendam. Schaatsicoon Marianne Timmer was daar bij: