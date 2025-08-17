De kermis van Wervershoof (gemeente Medemblik) is begonnen. Dorpsbewoners verzamelen zich hier vier dagen lang nabij de dorpsstraat om met elkaar feest te vieren. Onder hen bevindt zich ook een van de bekendste inwoners van het dorp: oud-topschaatsster Irene Schouten, die - zo valt te zien - aardig losgaat op de maat van de muziek.

Zoals in veel dorpen het geval is, is de kermis of feestweek vaak het jaarlijkse hoogtepunt binnen de dorpsgemeenschap. Dat geldt ook voor de inwoners van Wervershoof, een dorp aan het IJsselmeer dat zo'n 6300 inwoners kent. Schouten groeide op in het dorpje, en laat de kermis, die dit jaar van zaterdag 16 tot en met dinsdag 19 augustus plaatsvindt, uiteraard niet aan zich voorbijgaan.

Kermis Wervershoof

Op Instagram deelt de oud-topschaatsster een video waar op te zien valt dat ze tussen de mensenmenigte op gaat in de muziek. De sfeer zit er overduidelijk in, er is niemand die stil staat. Vorig jaar besloot Schouten na vijftien jaar topsport een einde te maken aan haar professionele schaatscarrière. Sindsdien heeft ze dus meer ruimte om te feesten, waar ze, zoals op de video te zien is, dan ook dankbaar gebruik van maakt.

Alhoewel ze tijdens haar schaatscarrière de jaarlijkse kermis van het dorp ook niet aan zich voorbij liet gaan. Enkele jaren geleden plaatste ze op Instagram namelijk een foto van zichzelf samen met oud-topschaatsster Anouk de Rijk, waarbij ze aanwezig waren op de kermis. "Kermis Wervershoof ontgroening", schreef Schouten erbij, waarmee ze vermoedelijk doelde op De Rijk, aangezien Schouten zelf opgroeide in het dorpje.

Feestvreugde

Schouten kroonde zichzelf in 2022 tot de absolute koningin van de Winterspelen door het behalen van liefst drie gouden en een bronzen plak. Ter ere van die gelegenheid organiseerde het dorp, naast de feestvreugde op de jaarlijkse kermis, een speciaal feest om de ex-topschaatsster te huldigen. Dat feest duurde een heel weekend.

Een lokale bakker produceerde zelfs speciale Schouten-tompoucen, die als warme broodjes over de toonbank vlogen. Ook Schouten's vader en broers bevonden zich onder de feestgangers. "Onze verbondenheid komt het meest tot uiting tijdens onze jaarlijkse kermis. Datzelfde gevoel van verbinding heerst nu rond Irene", concludeerde een dorpsbewoner destijds.