Irene Schouten maakte in haar loopbaan als schaatsster het nodige mee, maar wat de uitzending van De Oranjezomer dinsdagavond sloeg waarschijnlijk alles. De ex-topschaatsster was te gast en keek halverwege de talkshow plotseling tegen de blote buik van Hugo Borst aan.

Schouten was te gast in het programma om onder meer over haar nieuwe werk als fitnessinstructeur te praten. In dat kader geeft ze ook lessen reformer pilates. Het doel van dat soort trainingen zal ongetwijfeld zijn om mensen zo fit mogelijk te krijgen en wat dat betreft en dus kwam het onderwerp gezondheid meerdere keren voorbij.

Zo werd er meerdere keren een filmpje getoond van tv-presentator Jaap Jongbloed. Hij is bekend van programma's als Vermist, Opgelicht en EenVandaag, maar plaatst op sociale media sinds kort regelmatig filmpjes waarin hij volgers fitnesstips geeft. Ook werd hij met een hele afgetrainde buik gefotografeerd.

Borst toont blote buik

Die foto werd ook getoond in de uitzending van De Oranjezomer en daar had tafelgast Hugo Borst wel een mening over. "Ik vind het vrij ongezond. Ik heb een enorme buik, maar hij, moet je kijken...Dat hoort niet. Hij is 70 en ik ben 63." Hij besluit daarop een opmerkelijke actie uit te halen: "Ik zal hem even laten zien..."

Hij staat vervolgens op om zijn shirt omhoog te gaan trekken. Oud-schaatser Ben van den Burg wil hem nog tegenhouden: "Dat moet je niet doen." Borst luistert echter niet naar hem en laat gewoon zijn blote buik zien aan alle kijkers en de mensen in de studio, waaronder dus ook Schouten. "Hugo Buik", grapt tafelgast Jack van Gelder vervolgens.

Reformer pilates

Hendriks en het publiek willen vervolgens dat Van Gelder ook zijn shirt omhoog doet, maar die kaatst de bal direct terug naar de presentatrice. "We willen je rug zien", merkt Borst op. Hij is wel benieuwd naar wat de presentatrice voor schade aan haar operatie van eerder deze zomer heeft overgehouden. Daar heeft Hendriks echter geen trek in: "Nee, want dan zie je de rest ook."

Borst kreeg vlak daarna direct een berichtje van het thuisfront. Daar waren ze niet heel positief over zijn actie. Later in de uitzending kwam Schouten ook nog met een advies aan hem: "Als ik jou was zou ik naar reformer pilates gaan."