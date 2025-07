Ex-topschaatsster Irene Schouten vertrekt uit Nederland

Irene Schouten is definitief gestopt met schaatsen en dus hoeft ze niet nu al volle bak te trainen voor het nieuwe schaatsseizoen. Daardoor heeft de drievoudig olympisch kampioene tijd voor andere dingen. Schouten zoekt daarom - al hoef je daar Nederland momenteel niet voor uit - de zon op in het buitenland.

De 33-jarige Schouten deelt op Instagram een bijzonder zonnige foto van haar uitzicht. De voormalig topschaatsster lijkt in het zwembad te zitten en kijkt uit op twee luxe ligstoelen. Ook zijn er de nodige palmbomen te zien. Waar Schouten zich precies bevindt, is niet duidelijk.

Het is ook nog de vraag of haar man Dirkjan Mak en de kleine Dirk er bij zijn. Laatstgenoemde werd eind 2024 geboren. Eerder dat jaar besloot Schouten al relatief vroeg te stoppen met schaatsen. Ze nam in een vol Thialf afscheid en kondigde kort daarna aan zwanger te zijn. Na een af en toe lastige zwangerschap beviel ze in goede gezondheid van Dirk.

i De foto van Irene Schouten © Instagram

Niet veel later keerde ze plots terug tijdens een marathonwedstrijd. Het leverde een hoop media-aandacht op, maar tussen haar toenmalige ploeg Team AH Zaanlander en Schouten zelf kwam het niet meer goed. Maanden later werd het contract ontbonden. Vervolgens wilde Schouten dolgraag een eigen marathonploeg opstarten, maar daar zette ze na er veel tijd in te hebben gestoken toch een streep door.

De gezondheid van haar zoontje Dirk noopte haar er toe om het project stop te zetten. "Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis tegen en daarbij lukt het me niet om me 100% procent in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken", zo liet ze anderhalve maand geleden weten.

De ondernemende Schouten zit echter niet stil. Ze is druk met haar nieuwe sportonderneming: RFRMR. Daarmee geeft ze samen met een partner reformer pilates-lessen, iets waar ze na haar zwangerschap zelf veel gebruik van maakte. Inmiddels is ze ook officieel gecertificeerd reformer pilates instructeur. Daarnaast was ze onlangs ook te zien als spreekster bij een groot evenement. Daar maakte de vrouw die in 2022 drie gouden plakken won op de Spelen veel indruk.