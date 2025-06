Irene Schouten heeft kasten vol met gouden plakken. De meervoudig olympisch schaatskampioene wil nu ook proberen de top te bereiken als ondernemer. De eerste vestiging van haar bedrijf is reeds actief, nummer twee en nummer drie komen eraan.

Schoutens bedrijf heet RFRMR. Het is een soort sportschool, gebaseerd op, zoals zij het omschrijft, "een innovatieve reformer pilates-formule gericht op kracht, balans, flexibiliteit en blessurepreventie."

Reformer pilates is wereldwijd in opkomst. De discipline combineert gecontroleerde bewegingen met weerstandstraining, gericht op het versterken van het hele lichaam. Schouten snapt als geen ander het belang hiervan: "Tijdens mijn topsportcarrière heb ik geleerd hoe belangrijk balans in het lichaam is."

Partner van Irene Schouten

RFRMR is niet alleen Schoutens bedrijf. Ze staat aan het roer van de onderneming in samenwerking met zakenpartner Suus Bakker. Op het Instagram-account van RFRMR wordt 'co-founder' Bakker voorgesteld. "Ik ben Suus Bakker, 52 jaar, moeder van Roos en Mels, vrouw van Ewald en sinds twee jaar eigenaar van een Reformer-studio in Hoogkarspel", zo begint het bericht.

Ook doet ze uit de doeken hoe zij en Schouten elkaar kennen: "Ik ben een samenwerking aangegaan met mijn overbuurvrouw, Irene Schouten." Ze wonen beiden in Hoogkarspel in de gemeente Drechterland in de regio West-Friesland te Noord‑Holland. Zij en haar man Dirkjan Mak bouwden daar hun droomhuis op grond die ze kochten nadat hun vorige woning gesloopt moest worden.

'Kwetsbare' ex-topschaatsster Irene Schouten maakt veel los: 'Heel mooi en oprecht' Irene Schouten is gestopt met schaatsen, maar de drievoudig olympisch kampioene weet nog altijd mensen te raken. De inmiddels 33-jarige Schouten is op dit moment met heel andere dingen bezig dan topsport en dat valt bij veel mensen in de smaak.

Eye-opener

Uiteraard is ook Dekker helemaal weg van trainen met pilates. "De Reformer en Pilates zijn voor mij een echte eye-opener geweest. In mijn vorige rol als personal trainer liep ik – net als veel van mijn klanten – vaak tegen blessures aan", schrijft ze. Bij de methode die RFRMR aanbiedt is dat niet meer het geval.

Sterker en fitter worden kan ook zonder zware gewichten, is de boodschap van Schouten en Dekker. Daar is het lichaam niet voor gebouwd, zo kregen ze te horen van een fysiotherapeut. "Zo ontdekte ik dat krachttraining ook op een andere manier kan. Pilates maakt je óók sterk – zeker op een apparaat als de Reformer, waarbij je excentrisch traint, met weerstand", aldus Dekker.

Ex-topschaatsster Irene Schouten staat stil bij bijzondere gebeurtenis en wordt overladen met reacties Het is een bijzondere dag voor Irene Schouten. De voormalig topschaatsster staat op Instagram uitgebreid stil bij een gebeurtenis die heel belangrijk voor haar en haar partner Dirkjan Mak is geweest. Haar vele volgers laten dan ook volop van zich horen.

Carrière van Irene Schouten

Nadat Schouten eerder dit jaar brak met haar oude ploeg Team AH-Zaanlander werkte ze aan het opzetten van een nieuwe marathonploeg. Daar komt het echter niet meer van. Vanwege de gezondheid van zoontje Dirk moest Schouten het project stopzetten.

"Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100% in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken", zo liet ze vorige maand weten via Instagram.