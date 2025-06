Irene Schouten is gestopt met schaatsen, maar de drievoudig olympisch kampioene weet nog altijd mensen te raken. De inmiddels 33-jarige Schouten is op dit moment met heel andere dingen bezig dan topsport en dat valt bij veel mensen in de smaak.

Na een aantal zeer succesvolle jaren maakte Schouten in het voorjaar van 2024 bekend te stoppen met schaatsen. Niet veel later bleek ze zwanger te zijn van haar man Dirkjan Mak en ruim een half jaar geleden werd de kleine Dirk geboren. Schouten verraste nog even met een terugkeer tijdens een marathonwedstrijd aan het begin van dit jaar, maar heeft nu definitief afscheid genomen van topsport.

Nieuwe project Irene Schouten

Daardoor heeft ze nu veel tijd voor andere dingen. Schouten is een ondernemend type en besloot daarom eerder deze maand iets compleet anders te doen. Ze ontwikkelde een speciale formule voor reformer pilates, waarbij je bewegingen gebruikt om je hele lichaam te versterken. Daar maakte Schouten zelf veelvuldig gebruik van na haar zwangerschap. "Ik geloof in de kracht van deze methode en met RFRMR (de formule die ze ontwikkelde) willen we die toegankelijk maken voor een breed publiek."

Irene Schouten als spreekster

En dat is nog niet alles, want naast het opvoeden van Dirk verschijnt Schouten ook geregeld als spreekster. Ze heeft natuurlijk een schat aan ervaring door haar topsportcarrière. Daar maken bedrijven geregeld gebruik van door haar uit te nodigen. Een mediabureau Schouten te vragen voor een klantendag en dat viel in de smaak.

Schouten deelt zelf een van de vele reacties uit de zaal. "Een kampioen op ons podium", klinkt het trots. Vervolgens wordt duidelijk dat de desbetreffende aanschouwer fan is van de meevoudig olympisch kampioene. "Inspirerend en kwestbaar. Maar vooral eigenwijs", zo is het waardeoordeel. Een andere bezoeker vond het een 'heel mooi, oprecht en openhartig gesprek' tussen Schouten en de interviewer.

Marathonploeg Irene Schouten gaat niet door

Eigenlijk hoopte Schouten in deze periode te werken aan haar sportieve carrière. Nadat ze brak met haar oude ploeg Team AH-Zaanlander werkte ze aan het opzetten van een nieuwe marathonploeg. Daar komt het echter niet meer van. Vanwege de gezondheid van zoontje Dirk moest Schouten het project stopzetten. "Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100% in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken", zo liet ze vorige maand weten via Instagram.