Er gaat een grote shock door de sportwereld na droevig nieuws uit Noorwegen. Voormalig topskiër Audun Groenvold, die in 2010 brons won op de Olympische Winterspelen, is op 49-jarige leeftijd om het leven gekomen na een wel heel bizar ongeluk.

De voormalig skiër was aan het genieten van een vakantie in de natuur toen het noodlot toesloeg. "Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het plotselinge overlijden van Audun Groenvold. De voormalige atleet werd onlangs getroffen door de bliksem. Hij werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht en behandeld aan de verwondingen die hij daarbij opliep. Hij is dinsdagavond op 49-jarige leeftijd overleden", meldt de Noorse skibond op de website.

Groenvold was een grote naam in de skiwereld. Hij deed zowel aan skicross als aan alpineskiën en boekte zijn grootste succes bij de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver. Op de skicross eindigde hij toen op de derde plaats en dat leverde hem dus een bronzen medaille op. Dat is het onderdeel waar de skiërs het op een parcours tegen elkaar opnemen. Groenvold won ook de wereldbeker in die discipline in 2007.

'Dit laat een grote leegte achter'

Na zijn loopbaan ging hij aan de slag als coach van het nationale team en was hij ook bestuurslid van de bond. "Hij liet een enome toewijding aan de skisport zien als atleet, coach en leider", schrijft de nationale bond dan ook in het statement. "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die close met hem was."

"Het Noorse skiën heeft een prominente figuur verloren, die zoveel heeft betekend voor zowel de alpineski- als de freestylegemeenschap. Audun had een geweldige carrière in zowel het alpineskiën als het skicrossen, voordat hij nationaal skicrosscoach werd. De Noorse skibond herinnert zich ook zijn inspanningen op het skiboard. Dit laat een grote leegte achter", reageert Tove Moe Dyrhaug, voorzitter van de Noorse skibond op het overlijden van Groenvold.