Het overlijden van Diogo Jota en zijn broer André Silva heeft diepe sporen achtergelaten bij Liverpool. Hoofdtrainer Arne Slot spreekt openhartig over het verdriet binnen de club, zijn persoonlijke herinneringen aan de Portugees en hoe het team probeert de draad weer op te pakken.

De twee broers kwamen vorige week donderdag om het leven bij een ernstig verkeersongeval in Spanje. Sindsdien is Anfield veranderd in een plek van rouw en herinnering, waar honderden fans, teamgenoten en supporters bloemen en persoonlijke items neerleggen.

Verdriet en trots bij Liverpool na verlies Jota

"Het eerste gevoel dat we allemaal hebben, is verdriet", begint Slot het interview op de clubwebsite van Liverpool over het verlies van Jota. "Maar daarnaast voel ik ook trots. Zijn familie kan trots zijn op de speler en vooral op de persoon die hij was. Iedereen die met hem werkte, waardeert hoe aardig en oprecht hij was. Hij bleef altijd zichzelf."

Slot spreekt ook zijn bewondering uit voor de fans van Liverpool. "Onze supporters kunnen echt trots zijn op de spelers die ze bij deze club hebben. Ze hebben samen de competitie gewonnen, dat was een geweldige prestatie. Maar wat me vooral raakt is hoe ze zich de afgelopen week hebben gedragen, de saamhorigheid die ze toonden. Toen we samen in Portugal waren, zag je hoeveel de fans om deze spelers geven. Die band is heel bijzonder", klinkt de Nederlandse toptrainer.

Slot en selectie eren Jota bij Anfield

Vrijdag bracht Slot samen met zijn vrouw en de gehele Liverpool-selectie een bezoek aan de bloemenzee bij Anfield. "Nee, het is bijna onmogelijk om iets in woorden te vatten", blikte hij terug op zijn bezoek. "We vonden het de juiste beslissing om daarheen te gaan, om Diogo, zijn broer en de familie te eren."

Het was indrukwekkend om te zien hoeveel de fans geven om deze club. Na de competitie en de parade, die al bijzonder waren, werd het nog duidelijker wat deze club betekent. Vooral in moeilijke tijden."

'Niets lijkt nu belangrijk'

Slot en de spelers van Liverpool zijn inmiddels voorzichtig begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zondag staat hun eerste oefenwedstrijd gepland, maar het is duidelijk dat het zwaar is om de focus op voetbal te leggen. "Niets lijkt nu belangrijk", vertelt Slot eerlijk.

"Maar we zijn een voetbalclub en we moeten trainen en spelen, of we dat nu willen of niet. Wat ik tegen de jongens heb gezegd, kan ik hier ook herhalen: het is moeilijk om te bepalen wat gepast is in deze situatie", aldus de voormalig trainer van Feyenoord en AZ. "Kunnen we weer trainen? Kunnen we weer lachen? Kunnen we boos zijn als er een verkeerde beslissing wordt genomen? Dat zijn vragen waar we dagelijks mee bezig zijn", laat Slot weten.

'Als we willen huilen, huilen we'

"Misschien is het beste wat we kunnen doen, dat we deze situatie aanpakken zoals Jota dat altijd deed", gaat hij verder over de lastige periode waarin de gehele club zich bevindt. "Hij was altijd zichzelf. Het maakte niet uit of hij met mij sprak, zijn ploeggenoten of de staf. Hij was altijd zichzelf. Laten wij dus ook proberen onszelf te zijn. Als we willen lachen, lachen we. Als we willen huilen, huilen we."

Slot benadrukt dat het team elkaar moet steunen in deze moeilijke periode. "Dit is een zware tijd voor iedereen, maar we zijn meer dan alleen een voetbalteam. We zijn een familie en moeten dit verdriet samen dragen", sluit hij het emotionele interview passend af.