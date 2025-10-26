Michaëlla Krajicek heeft zich zaterdagavond helemaal laten gaan tijdens het AMF Festival in de Johan Cruijff ArenA. De voormalige toptennisster was één van de duizenden bezoekers die genoten van één van de grootste evenementen van het Amsterdam Dance Event (ADE).

Op Instagram liet Krajicek voorafgaand aan het feest weten er zin in te hebben. "Let’s go", schreef ze bij een selfie in huis, vlak voordat ze naar Amsterdam vertrok. In haar stories is daarna te zien hoe ze samen met vrienden losgaat op de muziek van onder anderen Armin van Buuren, KI/KI, Hardwell en Oliver Heldens. Ze droeg daarbij een strakke zwarte rave-outfit, die ze na afloop thuis trots met haar volgers deelde.

De Johan Cruijff ArenA werd voor één nacht omgetoverd tot een gigantische club vol lasers, vuurwerk en confetti. Onder leiding van ’s werelds grootste dj’s ging het dak er letterlijk af. Duizenden festivalgangers dansten tot diep in de nacht, terwijl de ArenA op haar grondvesten trilde.

Volop dansen in de Johan Cruijff ArenA

Op Instagram deelde Krajicek meerdere filmpjes van het feestgedruis in de ArenA. Daarop is te zien hoe ze samen met vrienden volop losgaat op de muziek en geniet van de indrukwekkende lichtshow. De voormalige tennisster straalt zichtbaar tussen het dansende publiek, ver weg van de tennisbanen waar ze jarenlang haar brood verdiende.

Krajicek, tegenwoordig actief als coach en ondernemer, woont al jaren in Florida maar is regelmatig in Nederland te vinden. Wanneer ze hier is, combineert ze vaak werk met ontspanning – en daar past een avondje dansen prima bij.

i Michaëlla Krajicek op de foto met haar vriendin Nathasja op AMF Festival. ©Instagram

Van tennisbaan naar padelbaan

De voormalige nummer 30 van de wereld liet eerder dit jaar al weten dat ze na haar tenniscarrière veel plezier heeft gevonden in padel. Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn: na enkele gemene reacties online sprak ze haar volgers onlangs nog stevig toe. “Misschien moet je stoppen met gokken en iets nuttigs met jezelf doen,” schreef ze toen.

Krajicek beleefde haar sportieve hoogtepunt in 2008, toen ze de kwartfinales van Wimbledon haalde en tot de top dertig van de wereld behoorde. Blessures maakten later een eind aan haar loopbaan, maar haar liefde voor sport bleef. Tegenwoordig verdeelt ze haar tijd tussen padel, coaching en familie – en, zo blijkt nu, een goed feestje op zijn tijd.