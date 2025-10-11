Michaëlla Krajicek, de halfzus van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, is na haar profcarrière als tennisster overgestapt naar padel. De sport levert haar veel plezier op, maar sommige reacties op haar prestaties juist absoluut niet.

Krajicek deed onlangs mee aan een toernooi en eindigde als nummer drie. Een deel van haar volgers had kennelijk een ander resultaat verwacht of gehoopt. Ze schreven hun frustraties van zich af.

Clown

Ze werd onder meer 'Hond' genoemd en andere nare reacties waren: "Verban deze familie van de tour", "Clown" en "Je hele familie is idioot." Vermoedelijk zijn de woedende reacties het gevolg van een verloren weddenschap. Stel dat deze mensen geld hadden ingezet op pakweg toernooiwinst van Krajicek, dan betekent plek drie dat ze hun geld hebben verloren. Vervolgens zijn ze hun woede niet de baas.

Screenshots

Krajicek, die afgelopen zomer officieel met tennispensioen ging en een ceremonie kreeg bij de Libema Open in eigen land, liet enkele screenshots van de vervelende commentaren zien. Ook legt ze bloot vanaf welke accounts de berichten komen.

Ze schrijft erbij: "Ik hoop dat jullie de aandacht krijgen die jullie verdienen. Misschien moet je stoppen met gokken en commentaar leveren op mijn account over mijn familie. En doe dan iets nuttigs met jezelf. Ga op zoek naar vrede en een doel in je leven."

Richard Krajicek

Krajicek had een bliksemstart van haar tennisloopbaan.Het halfzusje van Wimbledon-winnaar Richard Krajicek beleefde haar hoogtijdagen rond 2008, toen ze op de 30e plek van de mondiale tennisladder stond. Een jaar daarvoor bereikte ze de kwartfinales van Wimbledon, alleen in haar verdere loopbaan kwamen er steeds meer blessures om de hoek kijken, Officieel stopte ze nooit als prof, maar vanaf 2019 raakte ze lange tijd geen bal aan.

"Ik had het eigenlijk dus nog niet voor mezelf afgesloten", zei ze tijdens haar afscheid. "Voordat ik zwanger raakte van onze eerste zoon Valentijn. Dus voor mij brandde vorig jaar het vuur nog van binnen om het nog een keer te proberen. Maar niet veel later besefte ik dat het met twee kinderen en een vriend die zelf ook professioneel tennist niet meer ging lukken."