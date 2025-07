Het zijn mooie dagen voor tennisster Michaëlla Krajicek. Haar oudste zoon Valentijn viert binnenkort zijn vierde verjaardag, maar hij mocht alvast trakteren op school. Krajicek pimpte als cadeau zijn hele kamer, waarmee Valentijn erg blij is.

"Zo trots op onze Valentijn", trapt Krajicek af op haar Instagram Story. Vanwege de aankomende schoolvakantie mocht haar zoon voor het eerst trakteren op school. "Zo onwijs lief", volgens de voormalig tennisster. Op foto twee is de gloednieuwe kamer van Valentijn te zien. "Een van zijn wensen was een eigen kamer in thema van auto's te krijgen", aldus Krajicek. "Ik smelt gewoon als ik naar hem kijk hoe blij hij is."

Ze komt dan ook tot het besef dat haar zonen Valentijn en Romeo haar dolgelukkig maken. "Het leven voor en met jullie is pas begonnen", zet ze bij een foto van de twee op een skatebaantje. "Elke dag is een cadeautje en wij zijn zo trots op jullie."

Nooit gestopt als tennisster

Het halfzusje van Wimbledon-winnaar Richard Krajicek beleefde haar hoogtijdagen rond 2008, toen ze op de 30e plek van de mondiale tennisladder stond. Een jaar daarvoor bereikte ze de kwartfinales van Wimbledon, alleen in haar verdere loopbaan kwamen er steeds meer blessures om de hoek kijken, Officieel stopte ze nooit als prof, maar vanaf 2019 raakte ze lange tijd geen bal aan.

Totdat ze in 2023 na de geboortes van Valentijn en Romeo plots haar terugkeer aankondigde. " Tijdens de tweede zwangerschap bekroop mij de gedachte dat ik weer wilde gaan spelen. Toen ik elke week wedstrijden begon te volgen, besefte ik dat ik terug wilde keren op de wedstrijdbaan", zei ze in gesprek met Tennis.nl. Thuis draait alles om tennis, want haar man Jelle Sels draait ook meer in het profcircuit.

Krajicek komt vooral in actie op de ITF Tour, het niveau onder de WTA. Ook Sels komt daar in actie, net als op de challengers. "Als we trainen in bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn, heb ik meerdere familieleden die voor de kinderen zorgen. In principe probeer ik thuis een zo stabiel mogelijke familiesituatie te scheppen", zei Krajicek ooit in het Algemeen Dagblad over het drukke tennisleven als ouders.