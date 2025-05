Ex-toptennisster shockeert met foto's onder scheiding van 'droomhuwelijk': 'Het was fantastisch!'

Oud-toptennisster Ana Ivanovic ligt in scheiding met oud-voetballer Bastian Schweinsteiger. Maar alle onrust achter de schermen lijkt weinig indruk te maken op de Servische.

Ivanovic heeft een spoedaanvraag voor een scheiding ingediend en vervolgens foto's op Instagram geplaatst die velen shockeerden. De Servische tennisster staat al langer in de belangstelling en poseerde nu met een brede glimlach in het Zwitserse Genève.

Scheiding van internationaal sportkoppel aanstaande, details van huwelijkse voorwaarden gelekt Hoewel ze bekend stonden als een harmonieus echtpaar, gaan Ana Ivanovic en Bastian Schweinsteiger scheiden. Bronnen dicht bij de Servische ex-toptennisster en de Duitse ex-topvoetballer hebben de details van hun huwelijke voorwaarden gelekt. Wat blijkt: de scheiding zou daardoor een stuk 'makkelijker' te regelen zijn.

Ivanovic terug op de baan

Afgelopen zondag meldden Duitse media dat Ivanovic en Schweinsteiger in een scheidingsproces zitten en zo snel mogelijk hun huwelijk officieel willen beëindigen. Diezelfde dag verscheen de voormalige nummer één van de wereld en Roland Garros-kampioene op de tennisbaan in Genève.

De Servische speelde een demonstratiewedstrijd in de aanloop naar het toernooi in Zwitserland. Haar partner was de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Samen versloegen ze de Zwitserse Martina Hingis en Henri Leconte uit Frankrijk met 7-5, 2-6, 10-7. 'Heb een geweldige tijd gehad in Genève, de stad verkennen en wat tennissen! Het was fantastisch!', schreef de Servische bij de foto's op Instagram, waarop de trouwring ontbrak.

Eerst grandslamtitel

Ivanovic behaalde haar grootste succes in 2008, toen ze de Roland Garros-titel won en de eerste plaats op de mondiale tennisladder bereikte. Ze beëindigde haar carrière officieel eind 2016. Desondanks bleef ze in de schijnwerpers staan vanwege haar huwelijk met de bekende Duitse voetballer Schweinsteiger. Die deed behoorlijk romantisch om haar hart te veroveren.

Pikante details van 'droomhuwelijk' sportkoppel, dat uit elkaar valt: huwelijksnacht kostte bijna 5000 euro Dat er een einde lijkt te komen aan het 'droomhuwelijk' tussen ex-toptennisster Ana Ivanovic en ex-topvoetballer Bastian Schweinsteiger slaat niet alleen in Duitsland in als een bom. Ook in Servië, het land van Ivanovic, gaan de media met het verhaal aan de haal. Er is al een terugblik gemaakt op de bijzondere eerste ontmoeting van de twee, alsof de relatie al 'overleden' is.

Maar sinds enkele maanden lijkt de liefde over. Begin april kwamen de eerste geruchten naar buiten over een aanstaande scheiding. Die is nu aanstaande. Ivanovic en Schweinsteiger hebben drie kinderen samen: zonen Luka, Leon en Theo. In Duitsland waren ze kapot van het nieuws over de scheiding: 'Zij zijn het koppel dat ons liet geloven dat ware liefde echt bestaat. Niet alleen in sprookjes.'