Scheiding van internationaal sportkoppel aanstaande, details van huwelijkse voorwaarden gelekt

Hoewel ze bekend stonden als een harmonieus echtpaar, gaan Ana Ivanovic en Bastian Schweinsteiger scheiden. Bronnen dichtbij de Servische ex-toptennisster en de Duitse ex-topvoetballer hebben de details van hun huwelijke voorwaarden gelekt. Wat blijkt: de scheiding zou daardoor een stuk 'makkelijker' te regelen zijn.

Het 64 pagina's tellende contract werd destijds opgesteld door het juridische team van de Duitse voetballer en doorgestuurd naar het advocatenkantoor in Belgrado dat de voormalige toptennisster al jaren vertegenwoordigt. Volgens de beschikbare informatie die Servische media in hebben gezien, hebben Ana en haar moeder Dragana zonder aarzeling ingestemd met de voorgestelde voorwaarden.

Aparte bankrekeningen

Opvallend is dat Ana Ivanovic en Bastian Schweinsteiger ook tijdens hun huwelijk financieel onafhankelijk bleven – met aparte bankrekeningen en duidelijk verdeelde inkomsten. Ivanovic verdiende tijdens haar tenniscarrière meer dan 15 miljoen dollar alleen al aan toernooien. Terwijl sponsorcontracten, met name met Adidas, haar vermogen verder vergrootten. Onlangs publiceerde Give Me Sport een lijst van de rijkste sportkoppels ter wereld, waar Ana Ivanovic en Bastian Schweinsteiger op een indrukwekkende zevende plaats stonden, met een verbluffend vermogen van 107 miljoen euro.

Heel veel geld Schweinsteiger

De Duitse oud-middenvelder daarentegen heeft aanzienlijk hogere inkomsten – alleen al aan zijn transfer van Bayern München naar Manchester United streek hij in drie seizoenen meer dan 50 miljoen euro op. Daarnaast bezit hij talloze onroerende goederen, waaronder een appartement in München dat hij voor Ana kocht, een chalet in Oostenrijk en luxe villa's op Mallorca, waarvan er één al te koop staat.

Belangen van hun kinderen veiliggesteld

Hun gezinsleven werd uitgebreid met de geboorte van drie zoons, wat bepaalde wijzigingen in het huwelijkscontract vereiste. Met speciale bijlagen werd vooraf rekening gehouden met een aanpassing van de financiële voorwaarden in geval van veranderingen in de gezinssituatie, waardoor de belangen van alle drie de kinderen extra werden beschermd.

Cadeau's

Interessant is dat de overeenkomst cadeaus uitsluit – alles wat tijdens het huwelijk aan elkaar is geschonken, blijft permanent eigendom van de persoon aan wie het geschenk is bestemd, ongeacht de scheiding.