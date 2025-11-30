Louis van Gaal is op dit moment adviseur bij Ajax, maar hij wordt de afgelopen tijd ook regelmatig ingeschakeld om advies te geven op heel ander gebied. De toptrainer bemoeit zich namelijk nadrukkelijk met een actie voor het goede doel en deed in het kader daarvan opvallende uitspraken.

Van Gaal is dit jaar namelijk betrokken bij de actie Serious Request van radiozender 3FM. Daarvoor worden jaarlijks drie dj's van de zender opgesloten in het Glazen Huis om geld op te halen voor een goed doel. Dit jaar is dat Spieren van Spieren en Van Gaal is daar al heel lang ambassadeur van. Hij mocht vorige maand dan ook bekendmaken dat 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer in december een week lang in het huis in Den Bosch worden opgesloten.

Wijnand Speelman en Jamier Reuter, twee andere dj's van de zender, deden de afgelopen week echter ook iets bijzonders om alvast geld in te zamelen. Zij renden een ultramarathon van 75 kilometer van Hilversum naar Den Bosch. Daarmee wisten ze uiteindelijk 190.152 euro op te halen.

'Jij maakt nu een grote fout'

Toen de twee aan de laatste loodjes bezig waren, werd er door de radiozender even gebeld met Van Gaal om te vragen of hij als ervaren coach nog advies had. Daar kwam een typisch antwoord op. "Jij maakt nu een grote fout", begon Van Gaal direct. Ik ben voetbalcoach en dat is niet te vergelijken met een marathon, want zelf vind ik het een ongelofelijke domme sport om zo lang te gaan lopen."

Toch had hij nog wel een positieve boodschap: "Ik vind het getuigen van veel respect als mensen dat doen voor een goed doel." De kans dat dat 74-jarige topcoach zelf zoiets zou gaan doen lijkt echter nihil: "Ik zou dat nooit doen."

Omdat ik altijd op mijn spieren kon rekenen als voetballer en later als coach. Maar voor kinderen met een spierziekte is het anders. Wij zetten ons al meer dan 25 jaar in. Het is toch geweldig dat je dat kan doen met gezonde spieren. En ook Jamie en Wijnand doen dat. Daar gaat het volgens mij om."

Gezondheid Van Gaal

Waar Van Gaal tijdens zijn loopbaan naar eigen zeggen altijd kon rekenen op zijn spieren, ervaarde hij de afgelopen jaren wel wat problemen op medisch vlak. Bij de topcoach werd prostaatkanker geconstateerd toen hij voor het laatst bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal kreeg zelfs een keer een behandeling tijdens een interlandperiode richting het WK van 2022.

Van Gaal was onlangs aanwezig bij de boekpresentatie van oud-voetballer Tijani Babangida en gaf daar in gesprek met Sportnieuws.nl een update over zijn gezondheid. "In vergelijking met de laatste drie jaar gaat het steeds beter. De laatste operatie is een jaar geleden, dus ik heb bijna alles wel achter de rug. Mijn waarden blijven heel laag, dus ik mag hopen dat het goed komt. Ik sta hier vrij positief", zei de ex-toptrainer met een glimlach.