Louis van Gaal stond dinsdag bijzonder monter bij de boekpresentatie van zijn ex-speler Tijani Babangida. De voormalig toptrainer kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen, maar meldde een tijdje geleden dat hij genezen was van prostaatkanker. Bij de boekpresentatie geeft hij een update over zijn gezondheid.

Van Gaal (74) schreef het voorwoord voor het boek van 'Baba', zoals hij zijn voormalige pupil bij Ajax omschrijft, en was daarom een geëerde gast op het feestje waar het boek van Babangida gepresenteerd werd. Tegen Sportnieuws.nl doet Van Gaal uit de doeken hoe het met hem gaat. "In vergelijking met de laatste drie jaar gaat het steeds beter. De laatste operatie is een jaar geleden, dus ik heb bijna alles wel achter de rug. Mijn waarden blijven heel laag, dus ik mag hopen dat het goed komt. Ik sta hier vrij positief", zei de ex-toptrainer met een glimlach.

'Vrouw, kinderen en kleinkinderen gaan voor'

De prostaatkanker waarmee hij gediagnosticeerd werd, is dus naar de achtergrond verdwenen bij Van Gaal. Of er dan nu weer ruimte is voor kriebels over een terugkeer in het voetbal, bijvoorbeeld als bondscoach? De adviseur van Ajax is er meteen duidelijk over. "Op dit moment gaan mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen voor. Zij hebben altijd moeten leven met een opa, man of vader die altijd de druk van de media moest presteren."

Oranje naar WK 2026

De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal, die Oranje in 2014 naar de derde plek leidde op het WK, heeft daardoor wel weer tijd om naar voetbal te kijken. Hij zag het huidige Oranje een dag voor de boekpresentatie het WK voetbal 2026 halen. "Ik schat hun kansen vrij hoog in", is Van Gaal positief over het Oranje van bondscoach Ronald Koeman. "Dat wil niet zeggen dat ze winnen, maar vrij hoog wel. Als ze een goed team kunnen vormen, denk ik dat ze kans hebben. Net als dat Frankrijk dat heeft. Maar Spanje is mijn favoriet."

Niveau in Nederland stuk minder geworden

Van Gaal ziet iets zorgwekkends gebeuren in Nederland. In de basis van Oranje tegen Litouwen maandag, stond geen enkele speler uit de nationale competitie. "Ik heb niemand uit de Nederlandse competitie kunnen ontdekken. Op mijn laatste WK speelden er nog een stuk of zes uit de Eredivisie. Dus dat is wel een groot verschil. Spelers uit de Nederlandse competitie kunnen het verschil niet meer maken. Het niveau is echt wel minder geworden en dat kun je ook wel zien."

'Ik heb het zelf ook heel goed gedaan'

Dan, tot slot, vat Van Gaal zijn eigen prestaties als bondscoach van Nederland nog eens treffend samen. "Ik heb het zelf ook heel goed gedaan. Ik ben niet ontevreden over mijn prestaties." Of hij met de huidige selectie bijvoorbeeld in 2014 wél wereldkampioen was geworden, is hij ook duidelijk. "Deze spelers moeten het ook nog eerst maar eens worden. We kunnen niet zomaar even zeggen dat ze wereldkampioen worden. Daarvoor is de kwaliteit van andere landen ook te hoog. Je moet een beetje geluk hebben, daar gaat het ook om."