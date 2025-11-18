Het rommelt bij Ajax al maanden, zo niet jaren en op de achtergrond doet Louis van Gaal zijn best om de beleidsbepalers van zijn advies te voorzien. De oud-toptrainer (74) blijft veelal op de achtergrond, maar dook dinsdagavond op bij de boekpresentatie van zijn voormalig speler Tijani Babangida. Daar sprak hij veelzeggende woorden over Ajax.

Met een grote grijns sprak hij tegen de NOS over het gevoel dat zijn rol als adviseur er niet een is die op zijn lijf geschreven is. "Een adviseur geeft zijn adviezen en degenen die de adviezen krijgen, doen ermee wat ze willen. Dat is heel wat anders dan verantwoordelijkheid dragen."

Toch voelt het voor hem als een missie om de Amsterdammers weer de stijgende lijn in te laten zetten."Ik probeer te helpen. Het is heel moeilijk, maar ik moet het doen. Ik doe het voor Ajax, mijn club. Die is in zwaar weer beland, die probeer ik te helpen."

'Als ze mijn lijn volgen...'

Hij kijkt met lede ogen toe hoe Ajax afglijdt onder steeds wisselende trainers en beleidsbepalers. Hij voorziet zelf een oplossing, waarbij Ajax naar eigen zeggen binnen twee of drie jaar van alle ellende verlost is. "Als ze mijn lijn volgen. Daar gaat het om. Dat is wat ik probeer duidelijk te maken, maar ze volgen niet altijd mijn lijn", zei hij veelzeggend. "Ik zie momenteel nog geen lichtpuntjes."

Hij haalde tussen neus en lippen ook nog uit naar zaakwaarnemer Rob Jansen. Die had in zijn podcast met Michiel van Egmond, Wim Kieft en René van der Gijp uitgehaald naar een hoop mensen binnen Ajax.

'Het slaat echt nergens op'

De zaakwaarnemer van de ontslagen trainer John Heitinga kon het niet verkroppen hoe er met zijn cliënt werd omgegaan binnen de Johan Cruijff Arena en gooide menig naam voor de bus. Hij had het vooral gemunt op Danny Blind, lid van de raad van commissarissen én bovenal oud-topvoetballer. Volgens Jansen had Blind ook flinke invloed op adviseur Van Gaal. Hij zei dat de 74-jarige 'gemanipuleerd is in zijn rol, door Blind'. Hij wist het zelfs 'duizend procent zeker'. Van Gaal was kort maar krachtig over die veronderstelling. "Het slaat echt nergens op."

