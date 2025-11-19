Louis van Gaal bewaart warme herinneringen aan Tijani Babangida, vandaar dat de oud-toptrainer tijd vrijmaakte om het voorwoord van het boek van de Nigeriaanse ex-voetballer te schrijven én aanwezig te zijn bij de presentatie van het boek. Tegen Sportnieuws.nl vertelt Van Gaal een paar mooie anekdotes.

"Mijn band met Baba (zoals hij Babangida liefkozend noemt, red.) is zoals de band die ik met elke ex-speler heb. Ik heb nog heel veel contact, zeker met Baba", legt Van Gaal (74) uit tegen deze site. "Hij wilde mij, toen ik in de lappenmand zat, met video's opvrolijken. Dat heb ik bij hem ook proberen te doen. Dat is altijd hartverwarmend." Babangida zelf ging anderhalf jaar geleden door een diep dal, toen hij in een zwaar auto-ongeluk belandde en daarbij zijn zoon en broer verloor. Hij praat er openhartig over in het boek Tussen zon en schaduw, waar Van Gaal het voorwoord voor schreef.

Absoluut hoogtepunt

Babangida ziet Van Gaal als zijn voetbalvader. Samen maakten ze een absoluut hoogtepunt mee in de Champions League van 1996/1997. Ajax móést Atletico Madrid in de Spaanse hoofdstad van een zege houden na een 1-1 in de heenwedstrijd in Amsterdam. De Nigeriaanse vleugelaanvaller scoorde met een leep stiftje diep in de slotfase en stelde de halve finales veilig voor het team van Van Gaal. Na zijn goal sprong hij in de armen van de inmiddels 74-jarige toptrainer. Van Gaal noemt het het absolute hoogtepunt samen.

'Daar ben ik heel blij mee'

"Een iconisch moment dat ook nog eens vastgelegd is op een schilderij", vertelt Van Gaal tegen deze site. "Dat schilderij heb ik vervolgens gewonnen bij een loterij of een veiling in Limburg. Daar was ik heel blij mee, want dat was inderdaad hét moment dat hij die goal maakte tegen Atletico. Dat was een heel mooi moment. Dat hij dat ook nog eens deed, is ook heel mooi. Het gevoel van winnen in de laatste minuut. Het was echt knap dat we uit bij Atlético wonnen (na verlenging, red.)."

'Ik vind het wel knap'

Na zijn mooie voetbalcarrière belandde Babangida anderhalf jaar geleden in een drama terecht, toen hij zijn kind en broer verloor in een auto-ongeluk waarbij hij zelf ook zwaargewond raakte. Hoe knap vindt Van Gaal het dat 'Baba' het allemaal uit de doeken doet in zijn boek? "Het is niet zo verbazingwekkend. Het is juist dat hij zijn verhaal kwijt wil en in een verhaal komen niet alleen hoogtepunten, maar ook dieptepunten voor. Ik vind het wel knap dat hij dat doet. Het is ook voor hem iets geweest om zijn verdriet beter te managen."