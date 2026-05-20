Luke Littler viert op het dartbord het ene na het andere succes en is inmiddels bijna onverslaanbaar. Maar ook buiten de oche gaat het behoorlijk goed met 'The Nuke'. Zijn vriendin Faith Millar is voor hem zijn steun en toeverlaat. Ondanks dat Littler pas negentien jaar is, deelt hij woensdag een bijzondere mijlpaal.

Er staat dit jaar absoluut geen maat op Luke Littler. De Britse wereldkampioen heeft al diverse majors gewonnen en is ook in de Premier League ongenaakbaar. Toch kwam hij de afgelopen maanden veelal negatief in het nieuws, door zijn opmerkelijke gedrag en gebaartjes. Onder meer zijn ruzie met Gian van Veen zorgde voor zeel veel reacties. Maar de afgelopen tijd mag Littler juist weer mooie momenten vieren.

Bijzondere mijlpaal

Zo werd Littler eerder deze week nog benoemd tot lid in de Orde van het Britse Koninkrijk (MBE) door prins William. Dat vierde hij met zijn ouders en grote liefde Faith Millar, waarbij ze alle vier keurig aangekleed ten tonele verschenen. Woensdag is het opnieuw raak voor de 19-jarige topdarter.

Op Instagram deelt The Nuke een lief bericht van hem samen met Millar. "Van harte gefeliciteerd met ons éénjarig jubileum, prachtige vrouw. Ik hou enorm veel van je", aldus Littler in zijn story, bij enkele plaatjes van het verliefde stel. Ook zijn 19-jarige geliefde deelt een mooie boodschap. "Een heel jaar wij samen, ik hou van jou."

Relaties Littler

Ondanks zijn prille leeftijd vieren de twee dus alweer dat ze een jaar samen zijn. Ruim een jaar geleden deden de geruchten over de relatie al de rondte, waarna Littler het wereldkundig maakte tijdens de World Matchplay. Ook bij het WK darts was zijn vriendin, die werkt als schoonheidsspecialist, uiteraard van de partij om haar vriend te supporten.

Voor Littler is het overigens al zijn tweede serieuze relatie. Voor Millar had hij al sinds zijn zestiende een relatie met Eloise Milburn. Zij kreeg aanvankelijk veel kritiek, aangezien ze als 21-jarige iets had met een jongen van zestien. Uiteindelijk bleek dat niet goed te werken, waarna het stel uit elkaar ging. De geruchten zijn dat Littler dat deed via een SMS'je. Tussen de topdarter en zijn nieuwe vriendin lijkt het dus wel goed te zitten. Zij delen vrijwel wekelijks verliefde beelden met hun volgers.

