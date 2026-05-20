Voetbaliconen Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart zien een bijzondere band ontstaan tussen hun twee voetballende zoons. De oud-topvoetballers zien veel verschillen met hun eigen jonge jaren, al zijn Damián en Jessey véél professioneler. "Ik was gewoon trots dat hij daar stond met Wes", zegt Van der Vaart in hun nieuwe podcast Wes en Raf.

Damián van der Vaart en Jessey Sneijder timmeren allebei hard aan de weg als profvoetballer. De zoon van Wesley Sneijder speelt bij de beloften van FC Utrecht, terwijl de zoon van Rafael van der Vaart actief is bij Jong Ajax. Toch vonden de twee talenten onlangs ook buiten het veld de tijd om samen op pad te gaan, tot groot vermaak van hun vaders.

"Onze zoons hebben elkaar ook gevonden. Een paar weken geleden stond ik ineens met die twee samen in de Bastille", vertelt Sneijder over zijn stamcafé in Amsterdam. Van der Vaart moest lachen toen hij daar beelden van doorgestuurd kreeg. "Damián en Jessey hadden tegen elkaar gespeeld en toen zei mijn zoon: ik ben met Wes. Toen dacht ik wel: daar gaat je carrière...", zegt de oud-international lachend in de podcast Wes en Raf.

Groot verschil met vaders

Volgens Sneijder lijken de jongens totaal niet op hoe hij en Van der Vaart vroeger waren. "Het zijn twee totaal verschillende types. Aan de ene kant is dat héél goed, maar aan de andere kant… Ze moeten wat meer van zich af gaan bijten", benadrukt Sneijder, die het wel goed vindt dat zij voor de sport leven. "Ik wil niet zeggen dat ik niet geleefd heb, maar ik heb weleens andere dingen gedaan."

Van der Vaart vindt het vooral mooi om te zien hoe hun zoons naar elkaar toe zijn gegroeid. "Ze hebben zelf natuurlijk veel meegemaakt: ouders die gescheiden zijn en veel gedoe. Moet je voorstellen dat wij als ouders dan zien dat zij samen optrekken… Ze padellen vaak en gingen laatst samen uiteten met de vriendinnen. Dat is héél herkenbaar", vervolgt Van der Vaart, wat meteen een anekdote uit de oude doos naar boven haalt. "Ik weet nog dat wij met onze partners naar een Grieks restaurant gingen. Toen zaten we nog aan het water", lacht hij.

Sneijder klaar met nachtleven

In de podcast wordt ook duidelijk dat Sneijder zichzelf tegenwoordig totaal niet meer herkent in het bruisende nachtleven waar hij vroeger regelmatig onderdeel van was. "Ik krijg er steeds minder trek in. Ik zit liever in een restaurant en wil dan lekker in mijn eigen huis natafelen met een paar vrienden. Ik kan niet meer tegen de drukte. Nee, mij zien ze niet meer tot laat en diep in de nacht", stelt Sneijder, die opnieuw eensgezind is met zijn tafelgenoot. "Ik ben blij als ik om 23.00 uur weer thuis ben", vertelt Van der Vaart.

Vooral het gedrag van mensen in het uitgaansleven begint Sneijder steeds meer tegen te staan. "Het is ook helemaal niet leuk, dat zeg ik ook tegen iedereen. Je komt allemaal nuchter binnen, dan is er nog een leuke sfeer en durft niemand tegen je te praten. Dan komt er alcohol in het spel en dan veranderen ze allemaal in een stelletje gekken. En dan krijg je ineens een klap op je rug en zeggen ze: hey, hoe is het? Dat doe ik toch ook niet bij iemand die ik niet ken?", vraagt Sneijder zich vol verbazing af. "Ze denken dat ze alles kunnen maken, dat is gewoon niet meer leuk."

Compliment voor de nieuwe generatie

Van der Vaart sluit het onderwerp uiteindelijk af met een groot compliment voor de nieuwe generatie. "Ik wil wel benadrukken dat Damián en Jessey héél professioneel zijn. Die willen gewoon een gezellig avondje. Ik was gewoon trots dat hij daar stond met Wes en hij stond helemaal trots een foto. Leuk om te zien", besluit Van der Vaart.

