Oud-voetballer Edgar Davids kwam in het najaar van 2025 nog in het nieuws met een grote tegenslag: hij was beroofd van zijn kunstcollectie door een oude vriendin en dat leidde tot een rechtszaak. Nu is er echter sprake van een financiële opsteker, met de verkoop van zijn huis.

Davids, die in onder andere Ajax, Juventus en het Nederlands elftal speelde heeft namelijk zijn appartement in Amsterdam verkocht, meldt Bekende Buren. Daarmee heeft hij, ondanks dat hij de vraagprijs moest verlagen, een mooie winst op gemaakt.

De oud-voetballer verlaagde de vraagprijs van 575.000 euro naar 525.000 euro en heeft recent het optrekje verkocht voor 550.000 euro. Daarmee maakt hij een financiële klapper. Hij kocht het appartement in 2007 namelijk voor 325.000 euro en heeft er geen hypotheek op. Dat houdt in dat hij een winst maakt van maar liefst 225.000 euro.

Daar krijgt de koper een appartement voor met een oppervlakte van 84 vierkante meter. Het beschikt over een lichte hoekwoonkamer met grote raampartijen, een halfopen keuken, twee slaapkamers en een moderne badkamer met ligbad, aparte douche en dubbele wastafel. Er is daarnaast een inpandige berging, een eigen parkeerplaats in het souterrain en een fietsenstalling voor bewoners.

Beroving

Die financiële opsteker kan de 74-voudig international goed gebruiken. Hij stond afgelopen jaar nog in de rechtszaal tegenover een oude vriendin die hem had opgelicht en beroofd voor een waarde van ruim 215.000 euro. De inmiddels 52-jarige Nederlander liet haar op zijn villa in Londen passen, waarna zij hem van een enorme kunstcollectie beroofde.

Davids werd opgelicht door Nabila Habiby (38), volgens Evening Standard. De Nederlander vertrouwde erop dat zij voor zijn bezittingen zou zorgen toen hij in december 2014 naar het centrum van Londen besloot te verhuizen. Habiby had de 37 kunstwerken naar pandjeshuizen gebracht om leningen te verstrekken.

Drie jaar later ontdekte Davids dat veel van zijn werken op een veiling waren verkocht en over de hele wereld waren verspreid. Daarnaast verdacht hij Habiby ervan om een peperduur horloge en geld te hebben gestolen toen ze bij hem woonde. De Engelse was een tijdje werkneemster van Davids en had een set sleutels.