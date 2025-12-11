Nederlands voetbalicoon deelde donderdag via zijn Instagram een dierbaar moment met zijn kleindochter. De 55-jarige oud-topvoetballer stond echter ook stil bij een minder mooi moment in zijn leven.

De Boer is de trotse opa van drie kleinkinderen. Met een van hen beleefde de oud-trainer van onder meer Ajax donderdag een mooi moment, zo bleek via zijn eigen sociale media.

'Even de kapper uithangen'

De Boer deelde een foto op zijn Instagram, waarop hij de haren van zijn kleindochter Lizzy aan het doen is. Hij schrijf erbij: " Donderdag oppasdag. Even de kapper uithangen." In de hashtag ' #okayditwasoma' die De Boer toevoegt bij zijn bericht, verklapt hij grappend dat zijn vrouw verantwoordelijk was voor het eindresultaat.

Kleindochter Lizzy is drie jaar oud en is het eerste kind van De Boers dochter Romy de Boer. Zij heeft een relatie met Eredivisie-scheidsrechter Joey Kooij. Afgelopen juli kreeg het stel een tweede kind; zoontje Lenny.

Dochters van De Boer

Naast Demi heeft De Boer nog twee dochters samen met zijn vrouw Helen de Boer. Namelijk Beau en Jacky de Boer. Beau heeft ook een relatie met iemand uit de voetballerij; Calvin Stengs. Zij hebben samen een tweejarig zoontje genaamd Saint.

Beladen dag

Toch was het niet alleen een vrolijke dag voor tweelingbroers Frank en Ronald de Boer. Hun vader, Cees de Boer, zou donderdag 84 jaar oud zijn geworden. Cees overleed echter in februari van dit jaar. Het is donderdag dan ook zijn eerste verjaardag sinds zijn overlijden.

Om dat de eren postte De Boer een foto van zijn vader op Instagram, twee uur nadat hij de foto's van zijn kleindochtertje deelde. De oud-bondscoach van Oranje schrijft erbij: "Gefeliciteerd lieve papa met je 84ste verjaardag. Eerste verjaardag zonder jou. We nemen er één vanavond op jou en misschien wel twee", zo sluit De Boer grappend af.