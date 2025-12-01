Beau de Boer, de dochter van Frank de Boer verhuisde afgelopen zomer samen met haar vriend Calvin Stengs en zoontje Saint (2) naar Italië, waar Stengs een seizoen op huurbasis bij Pisa speelt. Dat betekent dat de voetballegende zijn dochter, schoonzoon en kleinzoon moet missen. Maar de tweejarige is zijn opa nog niet vergeten, zo blijkt uit schattige beelden die Beau op Instagram deelt.

Stengs verliet Feyenoord afgelopen zomer voor het Italiaanse Pisa. Daar vergaat het de middenvelder annex rechtsbuiten nog niet voor de wind. Stengs kwam dit seizoen tot nu toe slechts tijdens twee Serie A-duels in actie met een totale speeltijd van elf minuten. Tegen Roma speelde hij zeven minuten en tegen Udinesse vier minuten. Beide duels werden met 0-1 verloren.

Sinds september wordt de Nederlander met Surinaamse roots geplaagd door een liesblessure, waarvoor hij onder het mes moest en vanwege zijn revalidatie al een aantal maanden niet inzetbaar is voor oefenmeester Alberto Gilardino. Ook met Pisa gaat het op dit moment niet al te goed. De club neemt momenteel de achttiende plek in de Serie A in bezit en verkeert dus in de degradatiezone. Van de laatste vijf duels in de competitie werd er slechts een gewonnen.

'Kijk! Opa!'

Stengs' jonge gezin verhuisde met hem mee naar Pisa. Beau en Saint houden hem dan ook gezelschap gedurende zijn herstel. Dat betekent echter wel dat De Boer hen moet missen. Hoewel het geheugen van een peuter doorgaans nog in volle ontwikkeling is en dus niet zo goed werkt als dat van een volwassene, is Saint zijn opa zeker nog niet vergeten.

Op Instagram deelt Beau een video van Saint waarop te zien is dat de tweejarige van een toetje aan het genieten is, wanneer hij opeens zijn opa op de televisie ziet. 'Kijk! Opa!' roept Saint enthousiast, terwijl hij naar het scherm wijst. Op het scherm is De Boer als analist bij ViaPlay te zien naast Ron Vlaar en Koen Weijland.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.