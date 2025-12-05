Nederland kent de tegenstanders voor de groepsfase van het aanstaande WK in 2026. Oud-international Ronald de Boer speelde zelf ook het WK in Amerika in 1994 en is blij met de loting van Oranje in groep F. "Dán ben je favoriet", voorspelt De Boer in gesprek met Sportnieuws.nl.

Ronald de Boer is niet onder de indruk van de tegenstanders van Oranje in de groepsfase van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 76-voudig international ziet in Japan wel een goede ploeg, maar voorziet zelfs tegen hen geen problemen. "Dan nog ben je gewoon de favoriet. Ze zijn wel goed maar in ieder geval de eerste twee gaan door, dus zo erg is dat niet", somt hij op.

Niet onder de indruk

Ook van de andere tegenstanders heeft De Boer geen hoge pet op. "Tunesië is echt gunstig. Ik heb een vriend, mijn fysiotherapeut, die is Tunesisch en die zegt we kunnen ons normaliter niet eens plaatsen voor de Afrika Cup." Vervolgens spreekt hij over het Europese land dat in de groep zal komen. Polen, Zweden, Albanië of Oekraïne. "Polen heb ik nou twee keer gezien en daar ben ik niet van onder de indruk", vindt hij. Ook niet omdat Nederland twee keer gelijkspeelde. "Ik vind Nederland nog altijd de betere."

Net als Ronald Koeman merkte De Boer op dat alle groepsfases in dit toernooi behoorlijk evenwichtig zijn. Volgens hem komt dat door de grote groepen. Er is niet één poule des doods, waardoor je echt pech kan hebben met de loting. "Je hebt niet het idee dat er onverwacht landen uit zullen vliegen na de groepsfase. Soms heb je echt pech en kom je in een verschrikkelijke poule, dan heb je geen tijd om in een toernooi te groeien. Nu heb je de kans om te groeien en lig je er niet na één slechte wedstrijd al bijna eruit."

'Dan ben je echt de favoriet'

Een goede vooruitgang, vindt De Boer. Daaropvolgend keek hij al met een schuin oog over de groepsfase heen. Mocht Oranje op plek 1 of 2 komen, komen ze hoogstwaarschijnlijk Schotland, Marokko of Brazilië tegen. Pittige tegenstanders voor de eerste knock-outronde.

De Boer vindt Brazilië uiteraard de grootste tegenstander van die drie. "Dat zijn één van de favorieten voor de WK-winst", zegt hij. "Marokko is een Dark Horse, het is een talentvolle groep. Ze begrijpen ook steeds beter hoe ze als team moeten fungeren. Daarbij voetballen veel spelers ook al bij grote Europese clubs. Schotland heeft zich natuurlijk wonder boven wonder toch nog geplaatst, dat hebben ze geweldig gedaan, maar je moet hopen op hen. Dan ben je echt de favoriet."

Zware omstandigheden

Uit eigen ervaring weet De Boer ook dat Oranje een zware tijd tegemoet gaat wat betreft de speelsteden en de omstandigheden aldaar. Dallas, Houston, Monterrey in Mexico en Kansas City zijn nou niet bepaald de minst warmste steden van alle mogelijkheden. "Ja, dat zal warm zijn. Ik heb in Dallas gespeeld in 1994 en dat was geen rpetje. Het ligt een beetje aan het tijdstip, maar je moet je gewoon voorbereiden. Goed drinken en zout tot je nemen."

Maar ook heeft hij nog een andere tip voor de selectie: "Het gaat er vooral om dat je beseft dat je niet 90 minuten aan de bak kan. Je moet daarin realistisch zijn; bij vlagen hoog druk zetten en daarna even laten vieren. Ik herinner mij de wedstrijd tegen België. Toen dacht ik dat wij allemaal 90 minuten lang vol gas gaven, maar als je dat terugziet lijkt het wel slowmotion", lacht de Ajax-legende.

Ook werd al bekend dat Oranje hoe dan ook van basiskamp moet veranderen als ze doorgaan na de groepsfase. Heeft dat nog invloed op het team? "Het liefst blijf je natuurlijk op één plek, maar er is uiteindelijk niks mooiers dan een WK. Alles accepteer je gewoon. Het is alleen vervelends als er iets onverwachts gebeurd, maar hier kan je je op instellen. Daarbij is alles gewoon altijd goed geregeld, dus dat is niet erg. Misschien kom je wel op een veel fijnere plek terecht", spreekt hij hoopvol.

Check hier het laatste nieuws over het WK voetbal, bekijk ook het aankomende programma, de poules en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.