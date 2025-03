Ex-topvoetballer in opspraak door uitgelekte beelden van strafbare actie tijdens avondje uit

Wayne Rooney was jarenlang een van de beste Engelse voetballers, maar als trainer slaagde hij er niet om potten te breken. De oud-speler van Manchester United zit sinds het begin van dit jaar zonder club en heeft dus ook tijd voor andere zaken. Rooney is echter in opspraak geraakt door een avondje uit.

Rooney bezocht vrijdagavond het gala van de British Boxing Awards, dat werd gehouden in een hotel in de Engelse hoofdstad Londen. De voetballegende had na afloop van het evenement echter nog wel zin in een feestje en ging vervolgens op een soort kroegentocht met een aantal vrienden van hem.

Omstreden oud-topvoetballer ziet enorm geldbedrag in rook opgaan door mislukte investering Ryan Giggs was jarenlang een van de steunpilaren van het zo succesvolle Manchester United onder Sir Alex Ferguson, maar buiten het veld haalde hij vooral op negatieve wijze het nieuws. Dat is opnieuw gebeurd, want de Welshe voetballer is flink wat geld verloren door een mislukte investering.

De oud-international dronk daarbij ongetwijfeld niet alleen maar water en op een bepaald moment begon dat op zijn blaas te drukken. Rooney had op dat moment natuurlijk een wc op kunnen zoeken, maar besloot anders.

De Engelsman koos ervoor om tegen een gebouw aan te plassen en dat heeft hem flink wat aandacht in de Britse tabloids opgeleverd. Er was namelijk iemand die hem precies op dat moment op de gevoelige plaat vast wist te leggen en de beelden van de wildplassende Rooney hebben de media ook bereikt. Die pakken daar uiteraard maar al te gretig mee uit, want net als in Nederland is dat strafbaar. De kans bestaat dan ook dat Rooney nog een boete gaat krijgen.

BREAKING: Wayne Rooney has been pictured weeing against a wall after making an appearance at the British Boxing Awards 2025 at The Langham Hotel on Friday night. pic.twitter.com/1Tw1N0HgNE — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 30, 2025

Topspeler

Rooney begon zijn profcarrière in 2002 bij Everton en stond direct te boek als een groot talent. Manchester United sloeg al snel toe en haalde hem in 2004 binnen. Daar speelde Engelsman liefst dertien jaar en vierde hij grote successen. Rooney werd vijf keer landskampioen en won ook de Champions League, de Europa League, de FA Cup, de League Cup en het WK voor Clubs. Hij speelde uiteindelijk liefst 559 wedstrijden voor de club.

Dochter (29) Manchester United-legende doet boekje open over 'mysterieuze' ziekte: 'Ik zat huilend aan de telefoon' Roy Keane kende een rijke carrière als voetballer, met name bij Manchester United. Hij kreeg met zijn vrouw Theresa Doyle vijf kinderen: Shannon, Caragh, Aidan, Leah en Alanna. De 29-jarige Caragh hoopte haar dromen na te jagen, maar werd daarin belemmerd door een 'mysterieuze' ziekte.

De Engelsman voetbalde ook 120 keer voor het nationale elftal. Rooney kwam met de Engelse ploeg uit op de WK's van 2006, 2010 en 2014 en was er ook bij tijdens de EK's van 2004, 2012 en 2016.

Flop als trainer

Rooney was een groot voetballer, maar als trainer heeft hij het nog niet weten te maken. Hij was de afgelopen jaren trainer van Derby County, DC United, Birmingham City en Plymouth Argyle, maar bij alle vier de clubs vertrok hij voortijdig.