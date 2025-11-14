Rafael van der Vaart gaat de boeken in als een van de grootste Ajacieden aller tijden. Ajax kwam dan ook met een documentaire over de oud-voetballer op de proppen. Daarin zaten momenten dat hij hevig zijn tranen weg veegde.

"Ik ben er heel erg trots op dat hij bij Ajax gespeeld heeft", hoor je zijn vader Ramon zeggen. "En dat hij daar groot is geworden, dankzij Ajax." Die woorden doen veel met Van der Vaart. "Het emotioneert me, dat heb ik wel eens vaker verteld, omdat je het niet alleen doet. En je doet het ook niet voor jezelf."

Des te vervelender vond Van der Vaart het om zijn vader te bellen met de mededeling om te stoppen. "Ik belde hem huilend op en zei: 'Ik kap ermee, ik kan niet meer.'" Volgens Van der Vaart senior hoefde zijn zoon zich nergens voor te verontschuldigen. "'Als je nog een keer sorry zegt, dan krijg je een draai om je oren'. Ik zeg je hebt groot gelijk dat je stopt, eens is het klaar."

Van der Vaart houdt het niet droog

Later in de documentaire Van der Vaart: een echte Ajacied lepelt de oud-voetballer ontroerende verhalen op, onder anderen van zijn vriend Ben, Wesley Sneijder en zijn vader. Opnieuw krijgt Van der Vaart een brok in zijn keel. "'Lieve Raf, onze vriendschap kost geen moeite'", begint de oud-voetballer, waarna hij stil wordt. "'Bedankt voor deze mooie reis…'", probeert hij verder te gaan. Even veegt Van der Vaart een traan weg en sluit hij de brief af.

'Thanks for this great journey. All the best' ♥



ICYMI - 'Van der Vaart: een echte Ajacied' pic.twitter.com/CgUx4w0J2r — AFC Ajax (@AFCAjax) November 14, 2025

"Topper. Verdomme", roept Van der Vaart, terwijl hij zijn natte ogen enigszins beschaamd droogt. Ook bij het lezen van de brief van zijn vader houdt hij het niet droog. "Bedankt voor alle mooie momenten die jij ons hebt gegeven tijdens je fantastische carrière", zegt Ramon van der Vaart. "'En ik hoop dat jij hetzelfde mee mag maken als ik… met Damián'", glundert hij, waarna Van der Vaart de brief een kus geeft.

Zijn zoon maakte dit seizoen zijn debuut voor Jong Ajax. "Hij moet nog wel een beetje bijschaven, maar hij heeft een waanzinnig rechterbeen. Hij is pas twee jaar bij Ajax en hij maakt goede stappen. Wat het gaat brengen dat weet ik niet", vertelde Van der Vaart donderdagavond bij Vandaag Inside.