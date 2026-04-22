Geen enkele Nederlandse sporter werd dit jaar genomineerd voor de Laureus Awards, maar toch was er tijdens het gala van afgelopen maandag in Madrid een Nederlander met een belangrijke rol, want ex-topvoetballer Ruud Gullit mocht één van de prijzen uitreiken. Gullit genoot enorm van de avond, maar kreeg tijdens de ceremonie ook erg zwaar.

De Laureus Awards worden gezien als de meest prestigieuze prijzen in de sportwereld, maar een Nederlandse genomineerde was er dit jaar niet. Gullit was er als ambassadeur van het evenement echter ook dit jaar weer bij. Vorig jaar mocht hij de show zelfs presenteren en deze keer reikte hij de prijs voor Jonge Sporter van het Jaar uit aan FC Barcelona-voetballer Lamine Yamal.

Het draait bij de Laureus Awards echter vooral om de prijzen voor sportman en sportvrouw van het jaar en daar vielen twee tennissers in de prijzen. Carlos Alcaraz kreeg de prijs bij de mannen, terwijl collega Aryna Sabalenka bij de vrouwen met de prestigieuze award aan de haal ging. Toch was geen van beiden de sporter waar Gullit tijdens het gala het meest van onder de indruk was.

'Ik voelde de tranen komen'

"Ster van de avond was voor iedereen de Braziliaanse zwemmer Gabriel Araujo, die drie wereltitels veroverde als gehandicapte zwemmer", schrijft Gullit in De Telegraaf. Araujo werd in Madrid uitgeroepen tot beste sporter met een beperking, een prijs die in het verleden ook werd gewonnen door de Nederlandse rolstoeltennissters Esther Vergeer en Diede de Groot.

Araujo werd bij de Laureus Awards in het zonnetje gezet en dat maakte diepe indruk op de ex-topvoetballer: "Hij mist armen en benen en zwemt voornamelijk met zijn romp. Het eerbetoon, de staande ovatie die hij kreeg van een zaal vol topsporters was preachtig vanwege het ongeloof over wat Araujo met zijn wilskracht heeft weten te bereiken. Ik voelde de tranen opkomen."

Volgens Gullit was het moment een enorme reality check voor iedereen in de zaal: "Het bracht iedereen met beide benen op de grond. Of het nu Jannik Sinner of Novak Djokovic was, Simone Biles of Aryna Sabalenka, Lando Norris of Carlos Alcaraz, Xavi of Yamal. 's Werelds grootste atleten onderkenden het fenomeen Araujo."

Gullit zag even later dat mensen het opnieuw zwaar kregen toen er een eerbetoon werd gebracht aan turnster Nadia Comaneci. Zij kreeg vijftig jaar geleden als eerste turnster ooit een perfecte 10 bij de Olympische Spelen en ontving daarom een speciale award. "Biles, de Amerikaanse topturnster, zag Comaneci als haar voorbeeld en gaf een prachtige speech, evenals haar man. Ook toen hielden veel topsporters het niet droog", aldus Gullit.