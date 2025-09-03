Oud-topvoetballer Ruud Gullit heeft een erg bijzonder cadeau ontvangen voor zijn verjaardag. Afgelopen maandag werd hij 63 jaar oud. Dat werd gevierd met een enorme hoeveelheid snoep.

De oud-speler van AC Milaan kreeg namelijk van Ziggo Sport een gigantische voorraad van een typisch Nederlands snoepje, ter ere van zijn 63-jarige. Daar kan hij voorlopig wel mee vooruit.

"Bedankt voor de 63 dozen vol drop", schrijft de voormalig Oranje-international bij een foto met de enorme stapel. Hij kan ze zelfs niet meer tillen en heeft ze daarom maar op een karretje gezet om mee te nemen.

i Ruud Gullit met zijn verjaardagscadeau. Instagram

Felicitaties

Gullit voelt zich dus nog steeds een beetje jarig. Hij werd maandagochtend direct al overspoeld met felicitaties via zijn Instagram. Daar zaten onder meer berichten van vriendin Karin de Rooij en zijn dochter Felicity bij. Laatsgenoemde deelde vertederende beelden van Gullit met een van zijn kleinkinderen.

De Europees kampioen van 1988 vierde de speciale dag niet met een kringverjaardag, maar hij ging een rondje golfen met enkele oud-collega's. Dat waren voornamelijk Feyenoorders, want onder meer Mario Been, Ben Wijnstekers en Pierre van Hooijdonk waren van de partij. Gullit was zelf in het verleden speler en trainer van de Rotterdammers en maakt er in zijn tv-optredens ook geen geheim van dat hij de club een warm hart toedraagt.

Na het potje golfen ging hij direct door naar de studio van Ziggo Sport. De oud-speler is op maandag wekelijks te gast bij voetbaltalkshow Rondo.

Nog een feestje

Afgelopen donderdag had Gullit ook nog wat te vieren. Toen was namelijk zijn moeder Ria Dil jarig. Zij werd 85 jaar oud. Ze heeft ruim 20 jaar geleden al een moeilijke periode met betrekking tot haar gezondheid doorstaan. De moeder van Gullit kreeg tijdens zijn carrière als trainer de diagnose borstkanker.

Gullit werd geboren als Rudi Dil, met de achternaam van zijn Amsterdamse moeder dus. Later nam hij de achternaam van zijn vader aan: Surinaamse oud-voetballer George Gullit. Zo werd hij wereldberoemd.