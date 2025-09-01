Voor Ruud Gullit is het maandag een bijzondere dag. De oud-topvoetballer mag namelijk 63 kaarsjes uitblazen en wordt dan ook overspoeld met felicitaties. Gullit was zondag nog te gast bij de Formule 1-race in Zandvoort, maar viert zijn verjaardag een dag later met zijn grote sportliefde sinds hij stopte als voetballer.

Gullit keek zondag nog op het circuit van Zandvoort zijn ogen uit. De oud-topvoetballer mocht over de grid lopen toen de coureurs zich daar klaarmaakten voor de GP van Nederland. Gullit zag vanaf de tribunes hoe Max Verstappen naar een tweede plek reed. Dat had de Red Bull-coureur vooral te danken aan de uitvalbeurt van Lando Norris.

Voor Gullit stond een dag later alweer een feestelijk moment op de planning, want hij is maandag jarig. De ex-topvoetballer werd in de ochtend direct al overspoeld met felicitaties via zijn Instagram. Daar zaten onder meer berichten van vriendin Karin en zijn dochter Felicity bij. Laatsgenoemde deelde vertederende beelden van Gullit met een van zijn kleinkinderen.

Verjaardag op de golfbaan

Gullit vierde de speciale dag niet met een kringverjaardag, maar hij ging een rondje golfen met enkele oud-collega's. Dat waren voornamelijk Feyenoorders, want onder meer Mario Been, Ben Wijnstekers en Pierre van Hooijdonk waren van de partij. Gullit was zelf in het verleden speler en trainer van de Rotterdammers en maakt er in zijn tv-optredens ook geen geheim van dat hij de club een warm hart toedraagt.

De Europees kampioen van 1988 werd dan ook door die club voor de camera gesleept voordat hij de golfbaan opstapte. Gullit werd even daarvoor nog in het zonnetje gezet door zijn oud-collega's. "Het is hartstikke leuk om tussen al die Feyenoorders te staan en dat ze aan me gedacht hebben. Dat vond ik toch wel leuk."

Zelfs op een feestelijke dag als zijn verjaardag verdwijnt de topsporter echter niet uit Gullit: "Als je speelt, wil je winnen. Al die mensen zeggen: ik doe mee, maar daar gaat het niet om. Je wil winnen, maar je wil vooral goed spelen. Met mijn lage handicap kun je bijna nooit winnen, dus ik heb me erbij neergelegd." Hij droomt ervan om een score van de hoogte van zijn leeftijd neer te zetten. "Daar zou ik heel blij mee zijn."

Drukke dag

Gullit heeft overigens een erg drukke dag op zijn verjaardag, want na het potje golfen moet hij op tijd weer de auto instappen voor zijn volgende afspraak. De oud-speler is wekelijks te gast bij voetbaltalkshow Rondo van Ziggo Sport en zal daar maandagavond ook aanschuiven.

Tweede sportliefde

Gullit was jarenlang speler en trainer in de voetbalwereld, maar het is al lang geleden dat hij een balletje trapte. Door fysieke problemen gaat dat namelijk niet meer. Hij is sindsdien helemaal verknocht aan golfen en doet dat graag samen met zijn geliefde. Gullit vervulde eerder dit jaar zelfs de rol van toernooidirecteur op het KLM Open, het grootste golfevenement van Nederland.