Voor Ryan Babel zit zijn carrière er inmiddels alweer een tijdje op. Met een rijtje grote clubs in mooie landen kan hij terugkijken op een geslaagde voetballoopbaan. Toch is er iets dat nog altijd ontbreekt in zijn leven, namelijk de liefde. In een nieuw tv-programma gaat Babel proberen om dat eindelijk eens te veranderen.

Wie denkt dat profvoetballers alles hebben wat hun hartje begeert, heeft het niet altijd bij het juiste eind. Voormalig Ajax-speler Ryan Babel behaalde grootse successen op het veld, maar komt aan het eind van de dag alsnog thuis in een leeg huis. En daar wil de oud-aanvaller zo snel mogelijk verandering in brengen.

Love Undercover

Op nieuwe beelden op Instagram valt namelijk te zien dat de 39-jarige Babel één van de deelnemers is van het nieuwe programma Love Undercover op zender Net5. Die show koppelt vijf bekende ex-voetballers aan verschillende vrouwen in de Verenigde Staten. Die hebben geen enkel idee wie ze voor zich hebben.

Het doel van het programma is de Amerikaanse vrouwen om de tuin te leiden door je voor te doen als iemand anders. Op die manier hopen de oud-profs de liefde te vinden door wie ze zijn als persoon en niet enkel voor hun bezittingen. Dat doen ze in de toepasselijke setting rond Hollywood, Los Angeles.

'Bouwvakker'

Op het Instagram-account van Net5 deelt de zender een klein voorproefje van wat Babel te wachten staat. "Ik ben bouwvakker in de vastgoedsector", zo stelt de meervoudig international van het Nederlands elftal zichzelf voor. "Ik zou eigenlijk een hogere functie hebben, maar wilde het een tandje omlaag doen. Lekker gemiddeld zijn."

"Ik moet voornamelijk dingen optillen. Het is zwaar werk", legt de voormalig aanvaller van onder meer Liverpool over zijn functie uit. Of het daadwerkelijk zin gaat hebben, is nog maar zeer de vraag. De Amerikaanse schone antwoordt met een heldere: "Ryan is een knappe man. Maar ik zie mezelf niet samen met een bouwvakker." Vanaf eind deze maand is de show waarin voetbal en de liefde samenkomen te volgen op Net5.

Carrière Babel

Babel hing in 2023 definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De rappe buitenspeler kende een mooie carrière die hem onder meer drie verschillende periodes bij Ajax bracht. Verder speelde hij bij Liverpool, en stond Babel onder contract in Duitsland, Turkije en Abu Dhabi. Bovendien kwam hij tot een verdienstelijke 69 interlands voor het Nederlands elftal. Tegenwoordig staat de Amsterdammer bekend als succesvol ondernemer en pandjesbaas.