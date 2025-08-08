Ex-topvoetballer Ryan Babel heeft een nieuwe manier gevonden om aan zijn centen te komen. De voormalig Oranje-international blijkt een behoorlijke shirtjesverzameling te hebben. Die doet hij nu van de hand.

Babel heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. De ex-Ajax-speler speelde met Liverpool met en tegen de beste voetballers van de wereld. Dat een speler zijn shirtje ruilt met een tegenstander gebeurt weleens, maar Babel lijkt daar zijn beroep van gemaakt te hebben.

Indrukwekkende collectie

Op de website Matchwornshirts laat hij zijn indrukwekkende collectie veilen. De collectie bevat shirts vanuit de hele carrière van Babel: uit Nederland, Engeland, Turkije en van verschillende eindtoernooien met het Nederlands elftal. Hij ruilde shirts met de grootst voetballers ter wereld: Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos en Didier Drogba om maar een aantal te noemen.

Dat levert gigantische bedragen op. Zo verkocht een shirt van Wayne Rooney voor dik 9600 euro. Een groot verschil met de eigen shirts van Babel. Een exemplaar uit zijn Ajax-tijd levert nog geen 1000 euro op. Met een Bayern München-shirt van Arjen Robben verdient de 69-voudig international 2600 euro.

Wereldreis

Dat Babel een indrukwekkende collectie bij elkaar heeft gebouwd, mag duidelijk zijn. Hij maakte in 2004 zijn debuut als profvoetballer bij Ajax, waar hij direct enkele successen beleefde. Zijn hoogtijdagen waren in Engeland bij Liverpool. Daarna reisde Babel heel de wereld rond. Hij speelde voor Hoffenheim (Duitsland), wéér voor Ajax (Nederland), Kasimpasa (Turkije), Al Ain (VAE), Deportivo (Spanje) en Fulham (Engeland) voordat hij weer in Turkije arriveerde bij Galatasary. In 2023 zei hij de voetballerij vaarwel.

