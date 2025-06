Ex-topvoetballer Wesley Sneijder maakt 'verschrikkelijk' Nederland in furieus betoog met de grond gelijk

Wesley Sneijder heeft het gevoel dat hij in Nederland niet gewaardeerd wordt. De recordinternational van Oranje vertelt dat tegenover Olcay Gulsen en journalist Paul van Riessen, in hun podcast. "Nederland is een verschrikkelijk land wat betreft jaloezie en afgunst", stelt Sneijder.

"Ik was een paar weken geleden in Milaan. Als ik daar aankom, word ik onthaald om wat ik daar gepresteerd heb. Wat ik hen heb laten zien. Die blijdschap die ze in die tijd gehad hebben in de stadions, daar word je nog steeds voor geëerd. In Nederland is dat niet...", vindt Sneijder. "In Nederland hebben ze liever dat je kapot gaat. Dat hebben we toch allemaal? Dat weten we toch?"

Sneijder wijst naar talkshows

"Als jij goed gaat persoonlijk, privé, alles. Dat vinden ze in Nederland niet leuk, hè?", vraagt hij enigszins cynisch aan Olcay Gulsen in de podcast Leergeld. Nog voordat zij antwoord kan geven, gaat Sneijder verder: "En zeker alle talkshows niet, toch?" Sneijder werd bijvoorbeeld aangepakt in Voetbal International, de voorloper van Veronica Inside, om zijn lengte door oud-voetballer René van der Gijp.

Gulsen nuanceert het iets, maar is het ook deels eens met Sneijder. " Ik heb altijd het idee dat er in Nederland ruimte is om te klimmen en dan hijsen ze je heel graag een podium op, maar je mag niet te lang op dat podium staan", schetst ze. "Nee, dan moet je naar beneden gehaald worden", is de conclusie van Sneijder.

Anonimiteit

Eerder in dezelfde podcast sprak Sneijder zich uit over het geld dat hij verdiend heeft in zijn carrière. Dat zou hij het liefst allemaal inruilen voor anonimiteit. "Als ik zo hiernaartoe loop vanuit de parkeergarage en je wordt 38 keer onderweg stopgezet voor een foto en alles... Ja, weet je? Ik ga altijd staan. Dat zijn je fans. Die willen met jou op de foto, dus dat doe ik", verzekert Sneijder.

In sommige situaties zegt Sneijder bijvoorbeeld liever nee. "Ik heb weleens in het ziekenhuis gelopen, of ik zat op een kamer met mijn zieke vader of moeder (inmiddels allebei overleden, red.), dat ze bijna gewoon stoppen voor de kamer van zullen we op de foto? Dat zijn dan weer momenten dat ik denk van: hmm..."