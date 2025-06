‘Pittige momenten’ voor Wesley Sneijder: ‘Dan wil je gewoon even onbekend zijn’

Voormalig Oranje-international Wesley Sneijder liet in de podcast Leergeld weten dat bekendheid niet alleen voordelen kent. Oud-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken zijn openhartige uitspraken in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

“In de podcast Leergeld sprak Sneijder over de keerzijde van beroemd zijn”, vertelt Van As. "Hij kreeg de vraag of hij geld belangrijk vindt. Zijn antwoord? Dat anonimiteit voor hem eigenlijk het allerbelangrijkste is."

Even onbekend zijn

Ze vervolgt: “Hij zei dat hij op sommige plekken wel 28 keer wordt gevraagd voor een foto. Dat doet hij altijd netjes, en hij vindt het ook prima. Maar er zijn ook situaties waarin je privé bent, maar je je alsnog in een openbare ruimte bevindt. Zoals toen hij in het ziekenhuis was, omdat zijn ouders ziek waren. Zelfs daar stonden mensen voor de deur om een foto te vragen. Dan wil je gewoon even onbekend zijn."

Ook Hoog kan zich daar goed in verplaatsen: “Dat snap ik heel goed. Je zit midden in een emotionele, privé situatie, en dan word je alsnog overal aangekeken. Je haalt even koffie in het ziekenhuis en mensen willen met je op de foto. Ik begrijp dat jee dan even zou willen ruilen.”

In beeld blijven

Toch ziet Hoog ook de andere kant: “Aan de andere kant: hij is nog steeds op televisie en doet voetbalanalyses bij allerlei programma’s. Dus ja, dan blijf je in beeld en kom je er ook niet echt van los.”

Van As vult aan: “Het brengt je ook ver. Bekendheid kan je veel geven. En laten we eerlijk zijn: veel geld hebben maakt sommige dingen gewoon makkelijker. Maar ik snap wel dat je af en toe snakt naar anonimiteit.”

Hoog sluit af: “Misschien vond hij het vroeger, toen hij nog volop voetbalde, nog leuk. Die aandacht hoorde er dan bij. Maar nu hij ouder is, kinderen heeft en ook nog zijn beide ouders in korte tijd is verloren… ja, dan is het pittig. Ik snap dat het dan zwaar is om constant beschikbaar te zijn voor foto's en aandacht.”

Beluister de podcast

