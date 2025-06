Oud-topvoetballer Wesley Sneijder openhartig over groot gemis in zijn leven: 'Er zijn momenten dat ik denk: hmm'

Wesley Sneijder verdiende door zijn carrière heen bakken met geld. Het leverde hem een uitnodiging op voor Leergeld de Podcast, je raadt het al: een podcast over poen. Daar sprak de oud-voetballer over iets wat niet te koop is voor hem: anonimiteit.

Van presentator Paul van Riessen kreeg Sneijder de vraag wat nou het 'leukste is aan het hebben van veel geld'. Daar antwoordde de oud-voetballer openhartig op: "Ik zal je eerlijk zeggen: ik zou het liefst anoniem willen zijn." Als recordinternational van het Nederlands elftal en bekend gezicht is dat echter een utopie voor hem.

Ex-topvoetballer Wesley Sneijder mist Yolanthe Cabau nog steeds: 'De gelukkigste periode van mijn leven' Wesley Sneijder heeft een boekje opengedaan over zijn liefdesleven. Na zijn huwelijk met Yolanthe Cabau, dat in 2019 strandde, maakte hij bekend dat hij een nieuwe vriendin heeft. Toch zegt hij zijn ex nog steeds te missen.

Liefst alles inleveren

Sneijder zou het liefst alles inleveren om net als de gewone man gewoon over straat te kunnen. "Als ik zo hiernaartoe loop vanuit de parkeergarage en je wordt 38 keer onderweg stopgezet voor een foto en alles... Ja, weet je? Ik ga altijd staan. Dat zijn je fans. Die willen met jou op de foto, dus dat doe ik", verzekert Sneijder.

Toch zijn er ook momenten waarop de oud-international liever nee zegt. "Ik heb weleens in het ziekenhuis gelopen, of ik zat op een kamer met mijn zieke vader of moeder (inmiddels allebei overleden, red.), dat ze bijna gewoon stoppen voor de kamer van zullen we op de foto?", verbaast Sneijder zich. "Dat zijn dan weer momenten dat ik denk van: hmm..."

Geschatte vermogen Wesley Sneijder

Business District dook in het vermogen van oud-voetballer Wesley Sneijder, die tegenwoordig werkzaam is als analist en ook bijklust met sponsordeals voor PlayStation, Nike en Pepsi. Hij investeerde daarnaast in vastgoed en heeft een eigen sportmarketingbureau. Het geschatte vermogen van Sneijder ligt daarom tussen 40 tot 50 miljoen euro. Per maand verdient hij zo'n 30.000 euro, voornamelijk door zijn werk als analist.

Yolanthe Cabau is al héél lang single: ex-vrouw Wesley Sneijder deelt herkenbaar verhaal Het huwelijk tussen Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau strandde in 2019, maar waar de oud-topvoetballer inmiddels weer een nieuw liefje heeft, is dat niet het geval voor Cabau. Op Instagram laat ze maar weer eens merken dat ze lang single is.

Nieuwe liefde in zijn leven

Sneijder kwam onlangs met relatienieuws naar buiten. In 2019 strandde zijn huwelijk met actrice en influencer Yolanthe Cabau. Ondanks dat hij haar nog altijd mist en ze samen een zoon hebben, is Sneijder nu gelukkig met de veel jongere Romy Lukassen: