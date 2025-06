Yolanthe (ex-vrouw Wesley Sneijder) doet boekje open over liefdesleven: 'Ik snap dat ik die vraag krijg'

Yolanthe Cabau van Kasbergen was tussen 2010 en 2019 getrouwd met Wesley Sneijder, maar geniet inmiddels alweer een tijdje van het single leven. De bekende Nederlander doet een boekje open over haar liefdesleven.

Yolanthe (40) leeft met haar 9-jarige zoon Xess Xava (Sneijder is zijn vader) in het Amerikaanse Los Angeles. Daar filmde de actrice dinsdag nog haar haar jonge zoontje die op het voetbalveld een penalty binnenschoot. Hij droeg onder zijn hesje een shirt van Ajax, de club waar zijn vader begin deze eeuw furore maakte.

'Tuurlijk sta ik er voor open'

Yolanthe heeft het in Los Angeles te druk met 'alle dingen die spelen', waardoor er geen ruimte is geweest voor de liefde, zo zegt ze tegen Beau Monde. "Om eerlijk te zijn vind ik het op dit moment wel prima zo. Tuurlijk sta ik er altijd voor open, want ik vind liefde het mooiste wat er is en als het zo moet zijn dan is het zo. Maar ik ben niet op zoek en ik zit ook niet op apps."

Een happy single, noemt ze zichzelf. Maar dat ze de vraag krijgt hoe het met haar liefdesleven is, vindt ze zeker niet gek. "Maar het is bijna alsof je leven pas goed en compleet is als je met iemand bent. Terwijl je ook heel happy kunt zijn met jezelf. Daar zitten namelijk ook veel voordelen aan."

Terugblik op eerdere relaties

Yolanthe blikt ook nog even terug op haar eerdere relaties. Naast haar huwelijk met Sneijder ging zij ook nog met rapper Bart Zeilstra (Baas B) en zanger Jan Smit. "Ik heb een lang huwelijk gehad en altijd lange relaties; ik hop niet snel van de een naar de ander. Ik vind het heel belangrijk dat er een diepe connectie is."

Bijzonder huwelijksaanzoek

Yolanthe kreeg vorig jaar nog een huwelijksaanzoek bij Amsterdam Dance Event van een wildvreemde gast. Bij het dagenlange mega-evenement in de Nederlandse hoofdstad - met heel veel verschillende feesten en festivals - is drugsgebruik voor de bezoekers niet vreemd. Yolanthe lacht: "Ik denk dat hij het iets te gezellig had met allerlei hulpmiddelen."

Overigens is er goed nieuws voor de Nederlandse mannen, want Yolanthe houdt niet zo van de 'luide Amerikaanse man'.