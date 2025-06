Ex-topvoetballer Wesley Sneijder wordt op bijzondere wijze bejubeld, fans reageren massaal

Voormalig topvoetballer Wesley Sneijder beleefde een weekend van uitersten. Hij was in München aanwezig bij de Champions League-finale tussen 'zijn' Inter en Paris Saint-Germain. Helaas voor Sneijder verloor zijn oude club, maar zelf boekte hij wel een succesje.

Het krioelde van de sterren in München, waar de eindstrijd van de Champions League werd afgewerkt. Naast Sneijder waren er namen als Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Kaka, Marcelo, Mario Gomez, Cafu, Luis Figo en Lothar Matthäus aanwezig. Zij speelden in verschillende teams wedstrijden tegen elkaar in toernooivorm. Daarnaast kregen content creators om met de voetballegendes te spelen. Daar stal Sneijder de show.

PlayStation Cup

Daags na de voetbalshow van Paris Saint-Germain was het de beurt aan Sneijder en consorten om het veld te betreden in München, voor de PlayStation Cup. Hoewel de oud-international verloor in de finale van het team van het Braziliaanse voetbalicoon Kaka, maakte hij wel een doelpunt. Dat werd op ludieke wijze gevierd. Sneijder zette zijn rechterschoen op het bovenbeen van een knielende teamgenoot, die het leer van de Nederlander als het ware schoonpoetste. Daarbij kwam ook een andere medespeler bij helpen.

Sneijder genoot er zichtbaar van, zo valt te zien op de beelden. De post van Sneijder wordt massaal geliked op Instagram, ook reageren enkele bekendheden zoals zijn broertje Rodney, zoon Jessey en oud-voetballer Randy Wolters.

Champions League-winnaar

De PlayStation Cup ging niet naar Sneijder, maar de Champions League heeft hij wel maar mooi in zijn prijzenkast staan. In 2010 won de Nederlander de Champions League met Inter, door het Bayern München van Arjen Robben en Mark van Bommel in Madrid met 2-0 te verslaan. Door supporters werd Sneijder verkozen tot man of the match, mede doordat hij een assist gaf. Inter pakte dat jaar de treble, door ook de Serie A en Coppa Italia te winnen. Op het WK in Zuid-Afrika greep Sneijder met Oranje net naast de wereldtitel, nadat Spanje na verlenging te sterk was.

Wellicht krijgt Sneijder ooit een van zijn kinderen als opvolger in de Champions League. Jessey Sneijder, de zoon die hij kreeg met Ramona Streekstra, voetbalt in de jeugdopleiding van FC Utrecht, terwijl Xess Xava zijn talenten laat zien in Los Angeles.