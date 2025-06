Ex-topvoetballer Wesley Sneijder viert 'liefde' met ex-vrouw Yolanthe, nieuwe vriendin mengt zich in feestvreugde

Oranje-icoon Wesley Sneijder viert vandaag een feestje. De oud-voetballer is 41 jaar geworden. Zijn ex-vrouw Yolanthe van Kasbergen én zijn huidige vriendin delen mooie woorden over Sneijder.

Sneijder is nog altijd recordinternational van het Nederlands elftal. Hij was tussen 2010 en 2019 getrouwd met Yolanthe van Kasbergen, maar de relatie strandde. Het ex-liefdeskoppel kreeg een kindje, Xess Xava, en blijft daardoor in contact.

'Liefde is tijdloos'

Sneijder deelde maandag verschillende felicitaties op zijn Instagram Stories. Yolanthe schrijft een lieve tekst over haar ex-man bij een video waar de familie dansend te zien is. "Proost op de momenten die er het meest toe doen, het leven en de liefde vieren met mijn zoon en zijn vader", laat ze weten.

"Hoewel onze wegen gescheiden zijn, delen we een band die ons kind boven alles prioriteit geeft. Vandaag dansen we niet alleen voor onszelf maar voor de mooie reis die we samen blijven navigeren. Laten we deze kostbare momenten koesteren want het leven is kort, maar de liefde die we delen is tijdloos."

Naast Yolanthe delen verschillende belangrijke mensen in het leven van Sneijder ook felicitaties uit. Broer Rodney en zoon Jessey delen een lieve foto met Sneijder. Ook zijn nieuwe vriendin Romy Lukassen deelt innige momenten van het kersverse liefdeskoppel.

i Romy Lukassen feliciteert haar nieuwe vriend Wesley Sneijder. IG/romy.lukassen

Leeftijdsverschil nóg groter

"Gefeliciteerd, liefje. Op naar meer prachtige momenten samen", schrijft de de 23-jarige Lukassen. De verjaardag van Sneijder zorgt dat het leeftijdsverschil tussen het koppel nog een stukje groter wordt: ze schelen liefst zeventien jaar. Toen de ex-middenvelder van Ajax, Real Madrid en Inter in de WK-finale van 2010 speelde, zat Lukassen nog pakweg op de basisschool.

Over Lukassen is niet heel veel bekend. Wel is duidelijk dat ze bedreven is met sociale media. De twintiger heeft voor een relatieve onbekende flink wat volgers op Instagram en ook zijn er duizenden liefhebbers die haar leven volgen via TikTok. De aantallen zijn sinds het nieuws van haar en Sneijder wereldkundig werd flink gestegen. Zelf geeft ze aan interesses te hebben in kleding, beauty en lifestyle.