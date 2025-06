Yolanthe (ex-vrouw Wesley Sneijder) wacht spannend en 'eng' avontuur: 'Zonder risico's te nemen, blijven we stilstaan'

De realityserie van Yolanthe Cabau van Kasbergen verschijnt bijna op Netflix. En dat vindt ze best een beetje eng, geeft ze toe op Instagram. Maar toch kijkt de ex-vrouw van Wesley Sneijder ook heel erg uit naar de releasedatum.

"Ik zou liegen als ik niet zou toegeven dat het ook een beetje eng is. Ik ben een jaar lang gevolgd, en alles is 100 procent echt. Niets is in scène gezet; het laat precies zien hoe mijn leven zich heeft ontvouwd", zegt de 40-jarige Cabau.

Het feit dat er niets gescript is, maakt het spannend. "Maar dat is oké. Zonder risico's te nemen en nieuwe dingen te proberen, blijven we stilstaan. Dus ik ben superenthousiast en kan niet wachten om het met jullie allemaal te delen." De realityserie van Cabau komt later deze maand online. De reeks telt zeven afleveringen.

Yolanthe (ex-vrouw Wesley Sneijder) doet boekje open over liefdesleven: 'Ik snap dat ik die vraag krijg' Yolanthe Cabau van Kasbergen was tussen 2010 en 2019 getrouwd met Wesley Sneijder, maar geniet inmiddels alweer een tijdje van het single leven. De bekende Nederlander doet een boekje open over haar liefdesleven.

Liefdesleven van Yolanthe

Yolanthe was in het verleden samen met Bart Zeilstra (ook bekend als rapper Baas B), Jan Smit en voetballer Sneijder. Zij was tussen 2010 en 2019 getrouwd met de 41-jarige Sneijder, die met 134 wedstrijden recordinternational is van het Nederlands elftal. Inmiddels is zij al lange tijd happy single en zorgt ze voor haar en Sneijders zoon Xess Xava.

Bij Beau Monde deed zij een boekje open over haar liefdesleven. "Om eerlijk te zijn vind ik het op dit moment wel prima zo. Tuurlijk sta ik er altijd voor open, want ik vind liefde het mooiste wat er is en als het zo moet zijn dan is het zo. Maar ik ben niet op zoek en ik zit ook niet op apps." Yolanthe woont met Xess Xava in Los Angeles.

Yolanthe Cabau (ex-vrouw Wesley Sneijder) openhartig over zieke moeder: 'Dat was heel moeilijk' Yolanthe Cabau heeft een zware tijd achter de rug. Tijdens de opnames van haar nieuwe Netflix-realityserie werd bij haar moeder Richarda een tumor ontdekt. "Ze heeft het de afgelopen tijd heel zwaar gehad."

Zieke moeder

In gesprek met datzelfde medium sprak Yolanthe ook over haar zieke moeder, wat voor een zware periode zorgde. Er werd kanker ontdekt bij Richarda van Kasbergen. "Dat was heel moeilijk, want je weet van tevoren niet dat zoiets gaat gebeuren en dan komen de camera's ineens heel dichtbij."

Hoewel het nog niet voorbij is, gaat het wel een stuk beter met haar. "Ze gebruikt medicijnen en is aan het herstellen", vertelt ze verder. "Ze is een positief persoon en het gaat stapje voor stapje beter."