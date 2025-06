Zoon Wesley Sneijder treedt in voetsporen van zijn vader, moeder Yolanthe deelt aandoenlijke beelden

Wesley Sneijder was geen ster in het nemen van penalty's. In zijn tijd bij Ajax miste hij er twee en ook op het WK van 2014 scoorde hij niet in de halve finale tegen Argentinië. Zijn zoon Xess Xava lijkt het een stuk beter te kunnen, getuige beelden op sociale media.

Op Instagram plaatste zijn moeder Yolanthe Cabau een video van Xess Xava die een penalty neemt. Geheel in stijl, want onder zijn hesje draagt hij een volledig tenue van Ajax. Net als zijn papa dus, die tussen 200 en 200 liefst 180 wedstrijden voor de Amsterdamse club speelde, waarin hij 58 goals maakte en 47 assists gaf. Geen van die doelpunten kwam vanaf de strafschopstip.

Wesley Sneijder hint op bijzondere stap: 'Hoeven we niet lang op te wachten' Hij hing zijn kicksen al een paar jaar geleden aan de wilgen, maar Wesley Sneijder lijkt klaar voor een nieuw hoofdstuk in de voetbalwereld. In gesprek met Sportnieuws.nl liet de recordinternational doorschemeren dat er iets op komst is. Zien we Sneijder binnenkort weer terug op het veld, maar dan in een andere rol?

Dat lukte zijn zoontje wel. Met een ferme knal in de linkerbovenhoek liet hij de arme keeper kansloos. Koelbloedig liep hij weg, terwijl een trotse mama vanaf een afstandje toekeek en alles filmde.

Xess Xava weer helemaal fit

Voor Xess Xava is het weer fijn dat hij op het veld staat. Begin februari scheurde hij namelijk zijn enkelbanden, waardoor hij een poosje niet meer kon voetballen. De negenjarige zoon van Sneijder speelt bij een jeugdclub in Los Angeles, waar hij samen met zijn moeder al jaren woont.

Yolanthe Cabau deelt hartverscheurend nieuws over zoontje Wesley Sneijder (9): 'Mijn kleine jongen...' Blessurenieuws bij de familie Sneijder/Cabau. Xess Xava, de negenjarige zoon van oud-voetballer Wesley Sneijder en supermodel Yolanthe Cabau van Kasbergen, is enkele weken zoet. Dat meldt zijn moeder via Instagram.

Serie op Netflix

Het leven van Xess Xava en zijn moeder is verfilmd. Vanaf 18 juni is de realityserie Yolanthe te zien op Netflix. Voormalig Oranje-international Sneijder zal daar ook een rol in spelen. De omgangsregeling die Sneijder en Yolanthe hebben met betrekking tot hun zoon is uiteraard ook onderdeel van haar leven.

"Je krijgt een openhartig kijkje in mijn leven, de mooie momenten, maar ook de uitdagingen waar ik elke dag mee te maken heb als moeder, actrice, ondernemer en mijn stichting Free a Girl", zei Yolanthe om mensen warm te krijgen voor haar realityshow. In de teaser was ook een ernstig ongeluk van haar te zien: