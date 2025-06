Wim Kieft deed onlangs mee aan het programma 'Het Perfecte Plaatje'. De oud-voetballer viel erg in de smaak en velen vonden het jammer toen hij afviel. Kieft heeft er hoe dan ook enorm veel fans bij.

Dat komt ter sprake in de podcast KieftJansenEgmondGijp, die de oud-voetballer deze week alleen maakte met presentator Michel van Egmond. Het ging begon over koppen, maar eindigde in Kiefts nieuwe supporters.

'Krimp als een gek'

Eén van Kiefts specialiteiten was koppen. "Ik was beter als ik in beweging was, naar de eerste paal of in beweging komen. Ik ben lang. Of ik was lang, laat ik het zo zeggen. Ik krimp als een gek. Ik sta tegenwoordig naast mensen waarvan ik dacht: vroeger was jij kleiner dan ik. Ik zie het ook op foto’s. Ik zat toch in dat programma", doelt hij op Het Perfecte Plaatje. "En dan zit ik terug te kijken en denk ik: jezus man, het lijkt wel alsof ik 1.60 (meter) ben."

"Ik dacht dat ik naar Roel van Velzen aan het kijken was", reageert Van Egmond gekscherend. "Dat dacht ik ook, maar ik stond ook steeds naast grote mensen", geeft Kieft als tegenargument. "Ik word trouwens helemaal gek van jouw programma, weet jij dat?", wil de schrijver van de oud-voetballer weten. "Ik ook", antwoordt Kieft.

Vrouwelijke fans

"Ik was afgelopen week op Terschelling en er kwamen alleen maar mensen naar mij toe, alleen maar vrouwen", schetst Van Egmond. "Oudere, hè, oudere", maakt Kieft duidelijk. "Er zijn daar alleen maar oudere mensen", aldus de schrijver, die zich even in 1952 waande op het eiland. "Iedereen doet aardig, iedereen is wit. Heel vreemd allemaal."

Dan wil hij terug naar het punt dat hij probeerde te maken. "Dat is mij eerder opgevallen: jij roept heel veel moederlijke gevoelens op, ik weet niet of je er blij mee moet zijn…", vraagt Van Egmond hardop af. "Er zijn heel vaak vrouwen die denken: ik ga die jongen redden. Dat gaat ze niet lukken", lacht de oud-voetballer. "Daar heb jij schandalig veel misbruik van gemaakt natuurlijk”, denkt Van Egmond. "Ik neem ze mee in de ondergang”, grapt Kieft.

Van Egmond lepelt vervolgens op hoe hij iedereen probeerde duidelijk te maken dat Kieft er niet zo veel van bakt met foto's maken. Dat was tegen dovemansoren gericht. "Mooie foto’s. En sympathiek en bescheiden", is wat Kieft veel hoort. "Jij bent met een charmeoffensief bezig…", vindt Van Egmond. "Ik zal wel moeten, want van alleen deze podcast kan ik niet leven meneer Van Egmond", slaat Kieft terug. "Die mensen hangen aan je lippen", concludeert Van Egmond.