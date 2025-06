Ex-topvoetbalster Anouk Hoogendijk oogst lof met openhartig verhaal: 'Momenten van wanhoop, schaamte en ongeloof'

Voormalig topvoetbalster Anouk Hoogendijk heeft onlangs een boek geschreven over een probleem dat haar al jarenlang letterlijk wakker houdt 's nachts. Ze krijgt veel liefdevolle reacties op haar verhaal.

Zo ook van haar zakenpartner Stefan Valk op LinkedIn. "En toen was daar het boek 𝘚𝘭𝘢𝘢𝘱 𝘮𝘢𝘮𝘢 𝘴𝘭𝘢𝘢𝘱. Met als passende ondertitel: ‘Voor alle uitgeputte ouders met chronisch slaapgebrek’", begint hij zijn bericht.

Hoogendijk kreeg te maken met heftige slaapproblemen na de geboorte van haar eerste zoon Sonny. Ruim vier jaar (en een tweede zoon) later slaapt ze nog steeds maximaal vijf uur per nacht. In het boek schrijft ze over haar ervaringen en haar zoektocht naar een beter slaappatroon.

Valk zag de problemen van 103-voudig Oranje-international van dichtbij. "Naast het feit dat ik al jaren je zakelijke belangen mag behartigen, heb ik de afgelopen vierenhalf jaar van dichtbij ervaren hoe de nachten er voor Pieter en jou uitzien. Een nacht met vier uren slaap is eerder regel dan uitzondering, na een nacht met een totaal aantal van zes uren lopen jullie zowat de polonaise."

'Wanhoop, schaamte en ongeloof'

"Ik weet dat jullie alles geprobeerd hebben om jullie jongens beter te laten slapen", vervolgt hij. "En ik weet dat er momenten van wanhoop, schaamte en ongeloof zijn geweest. Hoe vaak hebben we jullie ervaringen niet vergeleken met de slaapervaringen die wij met Maere hebben?"

Des te knapper dat al deze ervaringen nu gebundeld zijn in een boek, vindt de sportmarketeer. "Een boek dat zorgt voor een stukje herkenbaarheid en alle ouders die de wanhoop (soms) nabij zijn hopelijk wat steun biedt. Ik ben trots op je."

Steun

De 40-jarige Hoogendijk hoopt zeld ook dat het boek andere ouders steun kan bieden. "We zijn niet alleen als het aan komt op gebroken nachten of slaapgebrek. Dat is de reden dat ik dit boek heb geschreven. Steun, begrip en herkenning hoop ik te creëren. En een kleine glimlach", schreef ze op Instagram.

Het heeft haar zelf ook tot nieuwe inzichten gebracht. "Het was op sommige momenten helend, ik heb dingen geleerd en ik heb gelachen. Want hé: slapeloze nachten brengen ook momenten van geluk. Niemand neemt mij de prachtige, intieme momenten met mijn zoontjes meer af, ook al was het in het holst van de nacht."